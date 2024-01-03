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Сегодня, 15:15

«Барселоне» тяжело даются матчи даже с аутсайдерами. «Лас-Пальмас» доставит проблемы Левандовски и компании

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Лас-Пальмас» — «Барселона» 4 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Роберт Левандовски, «Барселона».
Фото Global Look Press
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Каталонцы находятся не в лучшей форме.

«Барселона» завершит первый круг чемпионата Испании выездным матчем с «Лас-Пальмасом». Игра пройдет 4 января на стадионе «Гран Канария», стартовый свисток арбитра Пабло Гонсалеса Фуэртеса прозвучит в 23.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 19-й тур
04 янв, 23:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Лас-Пальмас» — «Барселона» 4 января 2023 года

Букмекеры отдали предпочтение каталонцам: победа сине-гранатовых доступна с коэффициентом 1.55, что составляет приблизительно 62% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 5.70 (16%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 4.30 (22%).

Прошлая встреча команд на «Гран Канарии» закончилась вничью (1:1). Поставить на то, что «Лас-Пальмас» не уступит и в предстоящей встрече, можно за 2.45.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отражают огромное преимущество «Барселоны»:
• 2:0 — за 8.00;

• 2:1 и 1:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.77, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.05.

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«Лас-Пальмас» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 19-го тура ла лиги 4 января 2024 года

Каталонцы подошли к матчу не в лучшем состоянии: в последних четырех играх во всех турнирах победили лишь раз и потерпели два поражения. В ла лиге результаты команды тоже не впечатляют: в предыдущих пяти турах «Барса» выиграла всего дважды, из-за чего отстала от лидирующих «Реала» и «Жироны» на семь очков. В 16-м туре сине-гранатовые проиграли как раз бело-красным (2:4).

«Пальмы» еще в прошлом сезоне выступали в сегунде, а уже в этом идут на девятой строчке элитного дивизиона и неплохо отстыковались от зоны вылета — от 18-й «Сельты» отрыв составляет 12 баллов. «Лас-Пальмас» слабо стартовал (два очка в первых пяти турах), но разогнался по ходу сезона. К матчу с «Барсой» коллектив с острова Гран-Канария подобрался в неплохом состоянии: потерпел всего два поражения в последних восьми турах — столько же проигрышей набралось и у каталонцев.

Несмотря на приятные результаты, хозяева — одни из самых нерезультативных в чемпионате. За 18 туров подопечные Гарсии Пименты выжали всего 15 голов, а больше одного мяча они забили лишь в пяти играх. Больше двух результативных действий «Лас-Пальмас» оформил только в кубковом матче с полупрофессиональным «Манакором» (3:0). Пропустили «пальмы» тоже немного — 15 раз в ла лиге.

«Барселона» также не отличается высокой результативностью: в последних девяти турах шесть раз ограничилась всего одним мячом. Ни один игрок каталонцев в этом сезоне еще не пробил отметку в десять голов во всех соревнованиях. Лучший бомбардир Роберт Левандовски отличился девять раз. Правда, с седьмого тура поляк нанес всего три результативных удара.

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Прогноз и ставка на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»

Гости проводят не слишком уверенные матчи даже против команд ниже классом: в декабре проиграли «Антверпену» в Лиге чемпионов (2:3) и с трудом одолели худшую команду ла лиги «Альмерию» (3:2). В последних 12 играх во всех турнирах сине-гранатовые всего дважды не пропустили. «Лас-Пальмас» же в предыдущих восьми турах лишь дважды покинул поле без голов, а в последних трех домашних встречах с «Барселоной» неизменно забивал.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (0.5) за 1.60.

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