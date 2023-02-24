Прогноз и ставка на матч АПЛ «Лестер» — «Арсенал» 25 февраля 2023 года

В последнем матче «лисы» пропустили три мяча от «МЮ».

В субботу, 25 февраля, в 25-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет в гостях с «Лестером». Команды встретятся на стадионе «Кинг Пауэр», начало встречи намечено на 18.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте Setanta Sports 1. Трансляция стартует в 17.45 мск. Главным арбитром назначен Крэйг Поусон.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер «— «Арсенал» 25 февраля 2023 года

«Канониры» с большим перевесом фавориты встречи. На победу команды Микеля Артеты предложен коэффициент 1.72. Вероятность этого исхода примерно 57%. На «Лестер» можно поставить за 4.90 (20%). Ничья оценена в 4.20 (23%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет 4900 рублей, из которых 3900 — чистая прибыль.

Аналитики ожидают результативный матч. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.32.

На забитые обеими командами мячи котировка — 1.68. Обратный рынок доступен за 2.20.

Три наиболее вероятных исхода встречи выглядят следующим образом:

ничья 1:1 оценена в 7.70;

победа «Арсенала» 1:2 — в 7.90;

успех «канониров» 1:0 — в 8.30.

В последних пяти играх «Лестер» забивает в среднем 2.2 гола, а «Арсенал» пропускает 1.6 мяча. Поставить на два и более мяча в исполнении хозяев можно за 3.10.

«Лестер» и «Арсенал» чаще всего забивают с 61-й по 75-ю минуты — 19% и 23% мячей соответственно. Гол любой из команд в этот отрезок оценен в 2.30.

У «канониров» одна победа и три поражения в пяти последних матчах, у «лис» — наоборот: три выигрыша и один проигрыш. Ничья или победа «Лестера» доступны за 2.20.

«Лестер» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 25-го тура АПЛ 25 февраля 2023 года

«Лисы» уже провалили сезон: 14-е место в таблице и всего четыре очка от зоны вылета. Слухи об увольнении Брендана Роджерса ходят давно, но в феврале североирландец разбудил команду: «лисы» выиграли три матча — прошли «Уолсолл» (1:0) в Кубке Англии, а затем разгромили «Астон Виллу» (4:2) и «Тоттенхэм» (4:1). Правда, в последнем туре снова получили крупное поражение от «МЮ» (0:3).

Лучший игрок «Лестера» в этом сезоне — Джеймс Мэддисон. Полузащитник набрал 14 очков по системе «гол + пас», а еще поучаствовал в разгромах «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» голами в каждой игре и ассистом в матче со «шпорами».

«Арсенал» отлично начал вторую половину сезона: после чемпионата мира «канониры» выиграли пять матчей из шести с общим счетом 15:5. Но с конца января команду Микеля Артеты повело: три поражения в пяти встречах, в том числе два — от «Манчестер Сити».

Главный конкурент за титул АПЛ сначала выбил лондонцев из Кубка Англии (1:0), а затем одолел в чемпионате (3:1). Но в последнем туре «Арсенал» взял себя в руки, обыграл «Астон Виллу» (4:2) и вернулся на первую строчку. Сейчас «канониров» от «горожан» отделяют два очка при матче в запасе.

«Арсенал» — одна из самых универсальных и забивающих команд АПЛ: сразу четыре игрока Артеты набрали 10 и больше очков по системе «гол + пас»: Габи Жезус и Габриэл Мартинелли (по 10), Мартин Эдегор (14) и Букайо Сака (17). Но Жезус недоступен с декабря из-за травмы колена, а в середине января к нему добавился еще один важный футболист, Мохамед Эльнени.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Лестер» — «Арсенал» 25 февраля 2023 года

«Лисы» — удобный соперник для лондонцев. Команды играли между собой 149 раз: 71 игру выиграл «Арсенал», 32 — «Лестер», 46 — завершились вничью. Последние четыре встречи остались за «канонирами» с общим счетом 11:3.

«Арсенал» — лидер АПЛ по набранным в гостевых матчах очкам: девять побед при двух поражениях за сезон и лучшая разница мячей — 24:9.

В то же время «Лестер» — одна из худших команд по игре дома: всего три победы и пять поражений. Кроме того, команда Роджерса очень много пропускает: 41 мяч в 23 матчах — хуже дела только у «Борнмута» (44:23).

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.71.