Команду Конте хочет подвинуть «Ньюкасл».

26 февраля в 25-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» примет «Челси». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Стюарт Аттуэлл даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт Setanta Sports 1.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Тоттенхэм» — «Челси» 26 февраля 2023 года

Букмекеры назвали «шпор» минимальными фаворитами встречи: на победу команды Антонио Конте доступна котировка 2.60, что составляет около 37% вероятности. Успех синих предложен за 2.90 (34%). На ничью коэффициент — 3.40 (29%).

Считаете, что в лондонском дерби не будет выявлен сильнейший? Ставка в 1000 рублей на ничью в основное время при благоприятном исходе принесет 3400 рублей.

Команды забили друг другу лишь в одной встрече из пяти последних. Поставить на то, что обмена голами не будет и в этот раз, можно за 2.00. Но если верите, что клубы, как и в первом туре (2:2), распечатают ворота, возьмите такое условие за коэффициент 1.82.

Три наиболее вероятных результата, по мнению букмекеров:

ничья 1:1 — за 6.20;

победа «шпор» 1:0 — за 7.70;

успех гостей 1:0 — за 8.20.

Букмекеры не верят в большое количество голов в игре. ТБ 2.5 предложен за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.

«Шпоры» забивают 30% мячей в промежутке с 61-й по 75-ю минуту, а «Челси» пропускает 39% мячей в тот же отрезок. Но гол в это окно можно поставить за 2.60.

«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз и анализ матча 25-го тура АПЛ 26 февраля 2023 года

«Челси» — главное разочарование этого сезона АПЛ. После победы над загребским «Динамо» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов в начале ноября синие провели 14 матчей и выиграли лишь два из них. Команда Поттера вылетела из Кубка Англии и Кубка Лиги, проиграла первую игру 1/8 финала ЛЧ «Боруссии» (0:1), а в последнем туре дома уступила даже тонущему «Саутгемптону» (0:1). За последние пять матчей синие не выиграли ни разу и забили всего один мяч, пропустив три.

«Тоттенхэм» на этом фоне выглядит куда бодрее даже с учетом поражений от «Лестера» в АПЛ (1:4) и «Милана» в ЛЧ (0:1). Ведь ранее «шпоры» обыгрывали «Манчестер Сити» (1:0). Команда Конте всегда развлекает: последняя ничья была аж в декабре, после чего Кейн и компания выиграли шесть матчей и четыре проиграли. Причем в шести из 11 встреч было забито больше двух голов.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» ворвался в топ-четыре, сместив «Ньюкасл», а «Челси» ползет на 10-м месте и ни за что не борется. По забитым голам превосходство тоже на стороне «шпор»: они в этом сезоне в среднем оформляют 1.83 гола за матч, а гости — лишь один.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Челси» 26 февраля 2023 года

«Тоттенхэм» — лучшая атакующая команда АПЛ (44 забитых) после «Сити» (60) и «Арсенала» (51). А в последних пяти матчах с участием «шпор» залетало в среднем три мяча.

«Аристократы» забивают крайне мало для команды, которая за два последних трансферных окна потратила полмиллиарда евро — худший показатель среди всех коллективов первой десятки (23). Но зато «Челси» компенсирует этот провал игрой в обороне: в первой десятке меньше пропущенных (23) лишь у сверхоборонительного «Ньюкасла» (15).

А еще в пользу гостей говорит история встреч: «Тоттенхэм» не выигрывает у «Челси» в основное время в 13 матчах подряд — аж с 2019 года.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.73.