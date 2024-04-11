В первом круге армейцы разнесли железнодорожников.

13 апреля на «РЖД Арене» состоится московское дерби — «Локомотив» примет ЦСКА в 24-м туре чемпионата России. Начало поединка — в 19.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 19.00 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 13 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не выявили очевидного фаворита. Победу ЦСКА можно взять с коэффициентом 2.50, вероятность — примерно 60%. Триумф «Локомотива» доступен за 2.80 (16%), ничья — за 3.40 (24%).

Армейцы выиграли на «РЖД Арене» в двух сезонах подряд (2:1 и 1:0). Верите, что красно-зеленые сломают тренд и не уступят? Опция 1Х идет за 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.95. Обмен голами предложили за 1.67, обратный вариант — за те же 2.20.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 7.00.

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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 13 апреля 2024 года

После зимней паузы у железнодорожников была настоящая беда с результатами — месяц без побед. В чемпионате России уступили «Динамо» (1:2), а еще поделили очки как с борющимся за выживание «Сочи» (2:2), так и с участвующим в гонке за титул «Краснодаром» (1:1). В Кубке дела тоже не задались: из Пути РПЛ красно-зеленых вышвырнула «Балтика» (1:1, пен 6:7), из Пути Регионов — «Урал» (0:1).

После фиаско в Екатеринбурге Михаил Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством клуба, — получился недвусмысленный намек на отставку. «Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что?то идет не так. Мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это — ответственность тренера», — сказал специалист.

Однако боссы «Локо» поддержали 39-летнего коуча: они довольны тем, как при Галактионове улучшается качество игры, развивается молодежь и продолжает формироваться новый костяк команды, сообщил Sport24. Руководство заверило, что ценит работу тренерского штаба и нацелило коллектив на продолжении борьбы за призовые места в РПЛ. В таблице клуб идет пятым с отставанием в два балла от замыкающего топ-3 «Динамо». При этом, согласно информации «Чемпионата», если в трех ближайших матчах железнодорожников постигнут неудачи, изменения все же возможны.

Первым испытанием красно-зеленых стал выезд к «Ахмату», который накануне поменял тренера — вместо Мирослава Ромащенко грозненцев возглавил Магомед Адиев, который творил чудеса в квалификации Евро-2024 со сборной Казахстана. У москвичей не было сразу двух лидеров атаки — Максима Глушенкова (дисквалификация) и Наира Тикнизяна (травма). И все же «Локо» победил впервые с момента возобновления сезона (2:0). Зарешал Антон Миранчук — гол с пенальти плюс ассист на Сергея Пиняева.

Следующий вызов для железнодорожников — домашнее дерби с ЦСКА, который нынешней весной еще не проигрывал. У армейцев лишь две ничьи в шести поединках — с «Оренбургом» (1:1) и «Сочи» (2:2). Помимо этого парни Владимира Федотова прихлопнули «Крылья Советов» (2:0) с «Факелом» (4:1), в 1/4 финала Кубка России прошли «Ростов» (2:0), а в первом полуфинале обыграли обидчика «Локо» — «Балтику» (1:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — ЦСКА

Из-за различных повреждений Михаил Галактионов не может рассчитывать на Гильерме, Жерзино Ньямси и Артема Дзюбу.

У красно-синих тоже три потери: Максим Мухин и Матвей Лукин в лазарете, Виллиан пропустит дерби из-за перебора желтых карточек.

«Локомотив» — ЦСКА: статистика личных встреч

Красно-зеленые не обыгрывали армейцев с июля 2021-го (2:1 на «ВЭБ Арене»). В первом круге парни Владимира Федотова разгромили железнодорожников (4:1). На «РЖД Арене» красно-синие в последнее время тоже чувствовали себя уверенно и увезли две победы подряд (2:1 и 1:0). Если же учитывать всю историю противостояния в официальных матчах, то перевес также на стороне ЦСКА: 67 триумфов против 48. Еще 33 поединка завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

Железнодорожники встряхнулись после новости о возможной отставке Галактионова и даже прервали безвыигрышную серию в непростом выезде в Грозный. Но к дерби все равно подходят в статусе андердога: в шести весенних матчах парни Владимира Федотова добыли четыре победы и две ничьи. В четырех поединках оформили два гола и больше. Поражений от красно-зеленых армейцы не знают почти три года, в первом круге разгромили «Локо» (4:1), да и на «РЖД Арене» были сильнее дважды подряд. В предстоящие выходные красно-синие снова могут возобновить разговоры о смене тренера в Черкизове.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (0) за 1.80.

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