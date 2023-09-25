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Сегодня, 19:15

«Барселона» расцвела с приходом Феликса и Канселу. 21 гол в семи матчах сезона — мощь!

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Мальорка» — «Барселона» 26 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Жоау Феликс.
Фото Global Look Press
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В ближайшем туре ла лиги будут истязать «Мальорку».

26 сентября в седьмом туре чемпионата Испании «Барселона» отправится в гости к «Мальорке». Встречу примет 20-тысячная «Estadi Mallorca Son Moix», игра начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 7-й тур
26 сент, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Мальорка» — «Барселона» 26 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что матч завершится победой каталонцев. Взять это условие можно с коэффициентом 1.53, вероятность его осуществления — примерно 65%. Ничья доступна за 4.30 (23%), триумф «Мальорки» — за 6.50 (12%).

«Барселона» выиграла у этого соперника 11 встреч подряд, четыре из пяти последних — всухую. Вариант «Мальорка» не забьет» предложен за 2.15, «только «Барселона» забьет» — за 2.70.

При этом тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.05.

 
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Выигрыш «блауграны» с форой (-1) увеличит сумму ставки в 1.87 раза. Восемь из 11 предыдущих побед над «Мальоркой» сине-гранатовые добыли с разницей в два и более мяча.

Если считаете, что гости заберут первый тайм, а затем и весь матч, тогда у вас сыграет коэффициент 2.20.

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«Мальорка» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 7-го тура ла лиги 26 сентября 2023 года

«Барселона» очень сильно начала новый сезон — набрала 16 очков в шести матчах ла лиги и после поражения «Реала» от «Атлетико» перехватила лидерство в таблице. Каталонцы оступились всего раз, когда в первом туре не справились с «Хетафе» (0:0). После этого команда Хави выбила шесть побед подряд, в том числе над «Антверпеном» в Лиге чемпионов (5:0). Всего в семи играх сине-гранатовые забили 21 мяч (то есть в среднем три за 90 минут) и пропустили всего шесть (0.85).

 
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Атака «Барсы» засияла новыми красками с приходом новичков, среди которых в последних играх серьезно выделяются португальцы Жоау — Феликс и Канселу. Бывший нападающий «Атлетико» не только сделал 3+2, но и блестяще проявляет себя в подыгрыше. В подтверждение слов достаточно взглянуть на то, как в матче с «Бетисом» он пропустил мяч на Левандовски, а еще как ассистировал поляку в игре с «Сельтой». Вообще эта парочка демонстрирует сумасшедший уровень взаимопонимания.

Не менее шикарен и Канселу, который не захотел полировать скамейку в «Сити» и не впечатлил «Баварию», а теперь, кажется, нашел свою команду. В трех последних матчах защитник забил дважды и выдал голевую на все того же Левандовски, сыграв важную роль в камбэке против «Сельты» — каталонцы уступали 0:2 к 81-й минуте, но победили. На счету Канселу победный мяч.

Что до «Мальорки» — будущего соперника сине-гранатовых, — то она идет в чемпионате Испании лишь 16-й, набрав пять очков в шести играх. Более того, она забила всего семь мячей и пропустила 10 (пять — от «Жироны» в последнем туре), но вторая цифра уже совсем скоро вырастет. Дело в том, что «Барса» выиграла у «островитян» 11 последних матчей, отличившись в них 35 раз. Правда, последние два выезда к сопернику каталонцы провели спокойно — оба раза победили 1:0.

 
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Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Барселона»

«Барселона» потеряла де Йонга и Педри, но их отсутствие никак не скажется на исходе — разве только на результате. Каталонцы мощнейше играют у чужих ворот, где Феликс и Левандовски неумолимы. Они же наверняка составят пару нападающих в предстоящей игре и постараются улучшить собственную статистику. Благо соперник бывает беспечен в обороне — в играх с «Жироной» и «Гранадой» «Мальорка» пропустила восемь мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 2.35.

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