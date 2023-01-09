14 января у манкунианцев важнейшее дерби в чемпионате.

10 января состоятся первые матчи четвертьфинала Кубка английской лиги. В одном из них «Манчестер Юнайтед» проэкзаменует клуб третьего дивизиона — «Чарльтон». Игра состоится на «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон» 10 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Эрика тен Хага в основное время можно поставить за 1.16, это приблизительно 86% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.80 (11%), успех «Чарльтона» — за очень крупные 20.0 (3%).

На то, что гости выйдут в полуфинал с учетом серии пенальти, котировка — 8.90. На хозяев она — 1.08.

Эксперты предполагают, что команды сыграют зрелищно: тотал больше 3.5 мяча идет за 1.83, ТМ 3.5 — за 2.04.

Обмен точными ударами предложено взять за 2.04, обратный исход — за 1.78.

Будет ли назначен 11-метровый в основное время? На такой вариант коэффициент — 2.30, на удаление — 6.00.

На то, что одна из команд забьет три мяча подряд, можно поставить за 1.66.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о тотальном превосходстве «МЮ»:

победа хозяев 4:0 идет за 5.50;

3:0 — за 6.80;

2:0 — за 7.10.

«Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 10 января 2022 года

«Манчестер Юнайтед» восхищает: манкунианцы выиграли пять матчей подряд после перерыва на ЧМ с общим счетом 12:1.Они вышли в четвертьфинал Кубка лиги, в 1/16 Кубка Англии и трижды победили в чемпионате, благодаря чему сократили отставание от лидирующего «Арсенала» до девяти очков.

Впереди у команды Эрика тен Хага самый простой соперник с точки зрения статуса: «Чарльтон» играет в третьем дивизионе страны и делает это не слишком успешно — занимает 12-е место среди 24 команд. На повышение в классе «эддикс» не рассчитывают — отставание от зоны стыковых матчей девять очков при двух играх в пассиве.

В предыдущих раундах Кубка лиги команда Дина Холдена переиграла три клуба низших лиг, а в 1/32 в серии пенальти одолела «Брайтон». Ни в одной игре «Чарльтон» не забил больше двух мячей. В чемпионате он тоже выступает не слишком результативно: в 25 матчах отличился 38 раз (1.52 мяча за 90 минут). Если сравнивать с показателями «МЮ», то разница крохотная (у манкунианцев в АПЛ 1.58 гола за игру), но нельзя забывать про уровень сопротивления в турнирах, которые представляют команды.

Даже на то, что «красные дьяволы» забьют больше 2.5 мячей, котировка небольшая — 1.57. На ИТБ1 (3.5) — 2.44.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон»

«МЮ» сейчас играет на три турнира, а вскоре добавится еще и Лига Европы. После изнурительного чемпионата мира команде необходимо беречь силы и не выкладываться на полную в каждом матче, тем более против такого скромного соперника, как «Чарльтон». Плюс 14 января у манкунианцев важнейшая игра чемпионата против «Сити» — в случае победы команда тен Хага серьезно повысит свои шансы побороться за чемпионство.

Вероятно, главный тренер «Юнайтед» серьезно ротирует состав и выпустит многих игроков запаса, а условных Рэшфорда и Антони оставит на скамейке и бросит в бой только в случае крайней необходимости. В отсутствие всех звезд у соперника «Чарльтону» будет проще проиграть достойно.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.65.