«МЮ» получил три мяча от «Сити» и проиграл четвертый топ-матч сезона. От встречи с «Ньюкаслом» ничего хорошего ждать не стоит

Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
1 ноября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом». Встреча начнется в 23.15 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Главным арбитром назначен Роберт Джонс.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали манкунианцев фаворитами встречи. На их победу по итогам 90 минут игры можно поставить за 2.15, что примерно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), триумф «Ньюкасла» — за чуть меньшие 3.40 (29%).
Вариант «ничья или победа гостей» предложен за приятные 1.72.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.90. ТМ 2.5 оценен таким же коэффициентом.
Ни в одном из трех последних матчей между командами не было обмена голами. На условие «обе забьют» котировка 1.73, на «обе забьют — нет» — 2.13.
Победа «Ньюкасла» по ударам в створ доступна за 2.35, «МЮ» — за 1.80, ничья — за 7.80.
Выход «красных дьяволов» в следующий раунд турнира увеличит сумму ставки в 1.65 раза, «сорок» — в 2.25 раза.
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Обе команды подходят к матчу в Кубке английской лиги на фоне не лучших результатов. «МЮ» в прошедшие выходные был унижен в дерби — «Сити» без особых проблем отправил в сетку соседей три безответных мяча. Это поражение стало для команды тен Хага пятым в десяти играх на старте АПЛ при пяти победах. Причем они даются манкунианцам непросто: скромные «Шеффилд», «Брентфорд», «Ноттингем», «Бернли» и «Вулверхэмптон» были обыграны всего в один мяч.
«МЮ» мало забивает (11 мячей) и неважно действует в обороне (16 пропущено) — по этой причине клуб имеет худшую разницу в топ-10 чемпионата. Тащивший команду в прошлом сезоне Маркус Рэшфорд стал тихоней и оформил на старте сезона всего 1+1, а лучшим бомбардиром команды является опорный полузащитник Скотт Мактимини, который, несмотря на свои подвиги, не имеет твердого места в составе.
Неудивительно, что в нынешней форме «красные дьяволы» становятся легкой добычей для больших команд. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Сити» и «Бавария» в ЛЧ фактически их не почувствовали, забив в общей сложности 12 мячей. «Ньюкасл» в последние годы тоже относится к касте топ-клубов, поэтому также может откусить от манкунианцев приличный кусок мяса.
Правда, «сороки» из последних четырех матчей выиграли всего три. В предыдущие выходные они упустили победу над «Вулверхэмптоном» (2:2), ведя 2:1 к 70-й минуте, а до этого проиграли в ЛЧ «Боруссии» из Дортмунда (0:1). Однако стоит отметить, что в той встрече «Ньюкасл» покинула удача — он нанес 12 ударов (пять в створ), дважды попал в стойку и создал моментов на 1.99 xG.
В чемпионате команда Эдди Хау идет шестой в двух очках впереди «МЮ», выиграв те же пять матчей при двух ничьих и трех поражениях. Правда, пропустила она на пять мячей меньше (11 против 16), а забила аж на 15 больше (26 против 11). В Кубке лиги статистика лучше у манкунианцев, но если они прошли в прошлом раунде «Кристал Пэлас» (3:0), то «сороки» выбили главного фаворита — «Манчестер Сити» (1:0).
В последнее время «Ньюкасл» успешно играет с «МЮ» — проиграл всего один из четырех предыдущих матчей. Также «сороки» выглядят лучше соперника в целом по сезону — набрали больше очков в чемпионате (с внушительно лучшей разницей голов) и Лиге чемпионов, а в Кубке лиги прошли «Сити». Очевидно, что аппетиты команды Хау выросли, и теперь они будут нацелены на трофей.
Манкунианцы переживают не лучшие времена: они показывают невкусный футбол, а изнутри клуб разрывают скандалы. В такой ситуации распыляться на несколько турниров просто бессмысленно — АПЛ и ЛЧ намного важнее. Поэтому хозяева вряд ли будут сильно сопротивляться.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.72.
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