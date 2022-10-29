В этом сезоне португалец забил всего три мяча, что сильно отражается на его настроении.

«Манчестер Юнайтед» в 14-м туре чемпионата Англии ждет матч против «Вест Хэма». Игра состоится 30 октября на «Олд Траффорд» и начнется в 19.15 по московскому времени со свистком арбитра Криса Каваны. В России трансляция встречи недоступна.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Вест Хэм» 30 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» безоговорочным фаворитом. На победу команды Эрика тен Хага можно поставить с коэффициентом 1.71, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), а успех «Вест Хэма» — за еще большие 5.10 (18%).

В прошлом сезоне «молотобойцы» побеждали манкунианцев. Правда, случилось это в выездном матче на Кубок лиги (1:0). Верите, что команда Дэвида Мойеса не уступит на этот раз? Х2 доступен за 2.20.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.07. В четырех из последних пяти матчей «Юнайтед» забивалось меньше трех голов.

Обмен голами можно взять за 1.80, обратный результат — за 2.00. При этом хотя бы один гол гостей стоит 1.51.

Случатся ли в матче пенальти или удаление? 11-метровый доступен за 2.70, красная карточка — за 6.00. Комбо этих событий идет за 11.0.

Можете выбрать, кто конкретно будет изгнан с поля: удаление игрока «МЮ» идет за 11.0, футболиста «Вест Хэма» — за 7.00, вратаря любой команды — за 30.0.

Эксперты считают, что матч завершится с одним из этих вариантов счета: 1:0 в пользу хозяев или ничьей 1:1 за 7.20.

«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 14-го тура АПЛ 30 октября 2022 года

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже семь матчей подряд. После крупного поражения от «Сити» в девятом туре АПЛ (3:6) манкунианцы победили пять раз и дважды сыграли вничью. Глобально не повлияла на результаты даже истерика Криштиану Роналду в матче с «Тоттенхэмом»: португалец сначала отказался выйти на замену, а затем вовсе покинул скамейку запасных за несколько минут до завершения встречи. В итоге тен Хаг принял беспрецедентное решение — оставил легенду вне заявки на игру с «Челси».

Правда, историю довольно быстро замяли, а Роналду вернулся к тренировкам с основой незадолго до матча Лиги Европы с «Шерифом» и даже вышел в старте. Португалец очень старался и загубил несколько шикарных моментов (не пробил вратаря с трех метров и не попал в створ из штрафной), но в конце матча все же забил. Однако не все болельщики порадовались за португальца и встретили его празднование гулом.

«МЮ» победил «Шериф» со счетом 3:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы, поэтому к матчу с «Вест Хэмом» игроки подойдут в отличном расположении духа. В случае положительного исхода и поражений конкурентов манкунианцы могут переместиться сразу на третье место в таблице — только соперник будет очень активно сопротивляться. То же самое «молотобойцы» делали во встрече с «Ливерпулем» — не забили пенальти и проиграли в гостях одному из фаворитов сезона со счетом 0:1.

То поражение в игре с красными — единственное для «Вест Хэма» за последние восемь встреч. На счету команды Дэвида Мойеса при этом шесть побед, а еще приятная разница мячей — 12:4. Лондонцы сделали ставку на строгую игру в обороне, и это приносит плоды — в последних 15 матчах они пропустили больше одного мяча всего два раза. На то, что «МЮ» отправит в сетку соперника свыше гола, котировка — 1.80.

Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Вест Хэм»

«Вест Хэм» в этом сезоне уже играл с «Ливерпулем», «Челси», «Тоттенхэмом», «Сити» и только раз уступил с разницей больше одного мяча — 0:2 «горожанам». Команда из восточного Лондона оставляет очень приятное впечатление в первую очередь при игре в обороне — преодолеть грамотное и плотное сопротивление получается далеко не у всех.

«МЮ», если не брать в расчет последнюю победу над «Шерифом», редко выигрывает крупно — с разницей в два и более мяча завершились только три встречи из десяти (2:0 и 3:0 с молдавским клубом и 2:0 с «Тоттенхэмом»). «Вест Хэм» на «Олд Траффорд» манкунианцы не громят с 2017 года — шесть последних встреч между командами во всех турнирах ни разу не закончились с большим превосходством хозяев.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.66 (в случае победы «МЮ» в один мяч сумма ставки будет возвращена).