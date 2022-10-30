Испанцы провалили групповой этап ЛЧ.

1 ноября «Атлетико» сыграет последний лигочемпионский матч этого сезона — соперником команды Диего Симеоне станет «Порту». Игра начнется в 20.45 по московскому времени на стадионе «Драгау», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 20.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико» 1 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ с небольшим перевесом считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Порту» можно за 2.45, это примерно 40% вероятности. Успех «Атлетико» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.40 (27%).

Если считаете, что команда Симеоне не уступит на выезде, оформите ставку за 1.59.

Можете подстраховать команды при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.42, Ф2(0) — за 2.12.

Эксперты не ждут результативного матча — на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.85. На это есть причины: в пяти матчах «Атлетико» в этой Лиге чемпионов «верх» по голам прошел всего один раз. Правда, напротив «Порту», в играх которого больше двух голов забивали четыре раза, так что можно присмотреться к ТБ 2.5 за 2.02.

Вариант «обе забьют» на групповом этапе зашел два раза у «Атлетико» и один раз у «Порту», взять его можно за 1.81. Обратный исход оценили в 2.00.

За десять матчей «Атлетико» и «Порту» в ЛЧ были показаны три красные карточки. Одна из них была получена игроком португальского клуба в первом матче на «Ванда Метрополитано» — с поля был изгнан Мехди Тареми. Если ждете агрессивный матч и удаление, поставьте на такой исход за 4.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.

«Порту» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года

В «Порту» могут гордиться тем, что в настолько конкурентной группе оставили позади «Атлетико» с «Байером» и пробились в плей-офф. В прошлом году португальцы по итогам этапа отправились в Лигу Европы, а в этом могут даже занять первое место. А еще «драконы» готовятся оставить команду Диего Симеоне без евровесны впервые за много лет. Для этого «Байер» должен одолеть «Брюгге», а португальцы — не проиграть испанцам.

Учитывая последние результаты в Лиге чемпионов, такой исход вполне реален. «Порту» оступился в двух первых матчах группового этапа, получив совокупно шесть мячей от «Атлетико» и «Брюгге», но международная пауза явно пошла «драконам» на пользу. Они победили в трех матчах подряд с общим счетом 9:0, в том числе выключили из гонки за плей-офф «Байер» и вернули должок «Брюгге» (4:0). С 30 сентября португальцы вообще проиграли только один матч — «Бенфике» в чемпионате, но кто видел игру «орлов» с «Ювентусом», вряд ли этому удивлены. Остальные встречи «Порту» выиграл с общим счетом 21:2. Учитывая, что «Атлетико» на групповом этапе забивает в среднем меньше мяча за игру, при такой стойкой португальской обороне стоит присмотреться к варианту ИТМ2 (1.5) за 1.49.

Мадридцы покидают Лигу чемпионов совершенно заслуженно. Если «Порту» после двух поражений сделал выводы и исправился, то «Атлетико» после победы в первой встрече развалился и идет на серии из четырех матчей в ЛЧ без побед. При этом две последние ничьи могли стать победами, если бы команда Симеоне реализовала все свои супермоменты (которых набралось на 2.33 xG) против «Брюгге» дома и если бы Карраско реализовал пенальти в добавленное время игры с «Байером», однако этого не произошло. Теперь «Атлетико» может вообще остаться без евровесны — впервые с сезона-2010/11.

Прогноз и ставка на матч «Порту» — «Атлетико»

Прямо сейчас «Порту» выглядит куда предпочтительнее соперника. С 30 сентября «драконы» пропустили всего два мяча (один из них — автогол, второй был получен в меньшинстве в португальском класико). При этом еще ни разу в октябре «Порту» не забивал меньше двух мячей.

«Атлетико» же давно не производит впечатление команды с идеальной обороной: в ЛЧ команда пропустила семь мячей в пяти играх, в ла лиге в последнем туре получила три гола от «Кадиса» с 19-го места (2:3). «Порту» — команда значительно выше классом, чем аутсайдер примеры, да еще матч для них домашний. На «Драгау» хозяева забивают в этом сезоне во всех турнирах в среднем 2.5 гола за 90 минут. Такого же результата стоит ждать от них в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.34.