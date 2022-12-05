6 декабря сборная Испании постарается оправдать финиш на втором месте в группе чемпионата мира — в 1/8 финала она сыграет с Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», а также сайт matchtv.ru. Трансляция стартует в 17.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Марокко — Испания 6 декабря 2022 года

Испания — фаворит матча у аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Взять ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.63, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех Марокко — за 6.60 (13%).

Африканцы идут на серии из 10 матчей без поражений. Вариант 1Х оценен котировкой 2.43.

Эксперты считают, что команды сыграют от обороны и не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.35, ТМ 2.5 — за 1.67.

Марокканцы очень хороши в обороне — пропустили только в трех из последних 10 встреч. На то, что Испания не забьет, коэффициент довольно большой — 4.50. А вот на гол самих африканцев предложено поставить за 1.83, на отсутствие забитого мяча — за 1.98.

Вариант «обе забьют» идет за 2.30, противоположный исход — за 1.62.

Альваро Мората отличился во всех трех матчах турнира. Считаете, что его фамилия снова высветится на табло? Гол испанского форварда идет за 2.40. У Марокко за 5.00 можно взять результативное действие Хакима Зиеша и Эссефа Эн-Несири.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Марокко — Испания: прогноз и анализ матча ЧМ 6 декабря 2022 года

Сборная Испании довольно неоднозначно провела групповой этап. Команда Луиса Энрика испугала конкурентов разгромной победой над Коста-Рикой, превратив в гол каждый из семи ударов в створ. Однако в матче с Германией она была уже далеко не так хороша: испанцы вышли вперед по истечении часа и бросили играть — немцы наказали их за халатность (1:1).

В последней встрече «Красная фурия» была абсолютным фаворитом противостояния с Японией, но снова упустила победу. Не обошлось без обвинений в заговоре. Очевидно, второе место в квартете устраивало испанцев больше, чем первое: в 1/8 их соперником становилась сборная Марокко, а не Хорватии, а в 1/4 не нужно было играть с Бразилией — максимум с Португалией. Плюс был шанс оставить без плей-офф Германию. Чемпионы мира-2010 им воспользовались.

Для Испании это было второе поражение в этом году после такого же сенсационного от Швейцарии в Лиге наций (1:2). А вот другие результаты у «Фурии роха» на уровне: они победили в семи встречах из 12 и забили в каждом проведенном матче. Последний факт особенно важен перед битвой со сборной Марокко, которая пропустила только в трех играх из последних десяти.

Африканцы очень мощно провели групповой этап ЧМ: сдержали хорватов (0:0), по делу расправились с Бельгией (2:0) и обыграли Канаду (2:1). Единственный мяч в их ворота влетел в результате автогола. На то, что кто-то забьет в свои в предстоящей встрече, котировка — 6.00.

Прогноз и ставка на матч Марокко — Испания

Не стоит недооценивать Марокко, но и рассчитывать, что Испания будет великодушна, тоже не надо. По сути, она включилась на этом турнире только на полтора матча, обеспечила результат и уснула до плей-офф — пора просыпаться.

Хотя в последних десяти встречах сборная Марокко пропустила всего четыре мяча (один из них — автогол), ее оборона не является таким уж образцом для подражания. Например, продвинутая статистика говорит о том, что на групповом этапе соперники должны были забить ей не меньше трех раз. Плюс в начале года она часто пропускала: от Габона, Конго, Египта, Малави и ЮАР, а США вообще победили 3:0. В большинстве этих встреч марокканцы играли основным составом.

У Испании шикарная линия атаки с одним из лучших наконечников турнира — Альваро Моратой. Форвард «Атлетико» забил во всех трех матчах, хотя только с японцами вышел в старте. Два гола на счету Феррана Торреса, 1+1 у Дани Ольмо. Эти ребята способны забить несколько мячей, как это случилось четыре года назад в России. Правда, тогда матч завершился 2:2.

Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 2.22.