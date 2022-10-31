Лондонцы приедут во Францию отстаивать ничью.

1 ноября «Марсель» и «Тоттенхэм» в последнем шестом туре группового этапа Лиги чемпионов определят участника плей-офф от квартета D. Встреча пройдет во Франции на стадионе «Велодром» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 22.45 мск стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Марсель» — «Тоттенхэм» 1 ноября 2022 года

«Тоттенхэм» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Антонио Конте выставлен коэффициент 2.37, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), успех «Марселя» — за 3.00 (33%).

В первом круге «Тоттенхэм» победил 2:0. Получится ли у «Марселя» взять реванш дома? Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.88, хотя только в двух последних матчах из пяти у этих команд прошел «верх». ТМ 2.5 оценен в 2.00.

Соперники не очень результативно играют в ЛЧ: «Тоттенхэм» забивает в среднем 1.2 мяча за игру, «Марсель» — 1.4. ИТМ1 (1.5) доступен за 1.52, ИТМ2 (1.5) — за 1.70.

Ставку на пенальти в матче можно сделать за 2.70, на удаление — за 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета сигнализируют о преимуществе гостей:

ничья 1:1 идет за 6.50;

победа «шпор» 1:0 — за 8.10;

2:1 — за 8.70.

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Хотя после жеребьевки группового этапа многие называли квартет D лигоевропейским и самым скучным, именно здесь до последнего тура сохранилась мощнейшая интрига — все четыре команды претендуют на выход в плей-офф. Лидирующему «Тоттенхэму» в предложенных обстоятельствах чуть легче, чем остальным: для попадания в топ-16 «шпорам» достаточно в заключительном матче не проиграть «Марселю». Это действительно радостная новость для Антонио Конте, который известен умением изящно закрываться от любых соперников и играть по результату.

Правда, нынешнее состояние лондонцев вызывает опасения. За последние две недели они проиграли «МЮ» (0:2) и «Ньюкаслу» (1:2), поделили очки с обескровленным «Спортингом» (1:1) и чудом избежали поражения во встрече с «Борнмутом» — «вишни» вели 2:0, но пропустили трижды за полчаса. Решающий мяч Бентанкур забил на 92-й минуте.

«Было здорово видеть желание игроков и их реакцию. Также они проявили спортивную злость — я увидел в глазах игроков желание выиграть матч. Сегодня было важно одержать победу. Думаю, мы показали крепкий характер», — заявил после игры Конте. Впрочем, итальянец не может отрицать, что его команде стоит улучшить качество футбола и поработать над реализацией: например, в ЛЧ «шпоры» забили всего шесть мячей в пяти играх, а в АПЛ — 26, но только 15 из них пришли с игры.

Правда, у «Марселя» ситуация еще хуже — провансальцы оформляют всего 1.69 мяча в среднем за 90 минут во Франции и 1.4 в ЛЧ. А в последних четырех играх во всех турнирах они не добились побед: проиграли трижды подряд («ПСЖ», «Лансу» и «Айнтрахту»), а в последнем туре лиги 1 не удержали счет 2:0 против «Страсбурга». Не спасают команду даже звезды — Димитри Пайет забил всего один гол с начала сезона, Алексис Санчес промолчал в последних трех играх.

К неважной результативности у коллектива Игора Тудора в последние недели добавилась слабая игра в обороне — в десяти предыдущих матчах «Марсель» только два раза сыграл на ноль. На то, что обе команды в ближайшей игре поразят ворота, коэффициент — 1.72.

Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Тоттенхэм»

Всем известно, как хорош «Тоттенхэм» при игре вторым номером: быстроногие Кейн и Сон редко оставляют соперникам шансы в контратаках. Конте обязательно сделает на это ставку, выставив «автобус», — гостям, чтобы пробиться в плей-офф, достаточно будет удержать ничью.

«Марселю» придется много атаковать с дистанции, но добиться результата таким методом будет сложно — Димитри Пайет не в форме, и поэтому в этом сезоне гости забили из-за штрафной всего два мяча. Добавить сюда неуверенную игру команды Тудора в обороне, и вырисовывается некрупная, но победа лондонцев.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.71.