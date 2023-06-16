Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы Лиги наций. Ждать ли от них другого уровня в матче за бронзу?

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Италия 18 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Леонардо Бонуччи.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Нападающие сделают все, чтобы снова заставить лидеров обороны страдать.

18 июня в голландском Энсхеде состоится матч за третье место Лиги наций, в котором Нидерланды сыграют с Италией. Игра пройдет на стадионе «Гролс Весте» и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен швед Гленн Нюберг.

Лига наций A. Матч за 3-е место
18 июн, 15:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Нидерланды
Италия

Коэффициенты букмекеров на матч за 3-е место Лиги наций Нидерланды — Италия 18 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Нидерланды фаворитом игры. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.30, вероятность этого исхода — примерно 43%. Ничья идет за 3.55 (24%), успех Италии — за 3.00 (33%).

«Скуадра адзурра» не проиграла «оранье» ни один из семи последних матчей (официальных и неофициальных). Вариант Х2 доступен за 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.07. В проигранных полуфиналах эти команды сыграли «верх».

Условие «обе забьют» можно взять за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.30.

Вадим Немков в&nbsp;первом поединке с&nbsp;Кори Андерсоном. Немков — Ромеро: россиянин и кубинец проверят, чья голова крепче

В 2020-м соперники уже встречались в Лиге наций, и тогда голландцы в двух матчах отличились всего один раз. ИТМ1 (1.5) идет за 1.77, ИТБ1 (1.5) — 2.05.

Итоговая победа Нидерландов с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценена в 1.74, успех Италии — в 2.12.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

Нидерланды — Италия: прогноз и анализ матча за 3-е место Лиги наций 18 июня 2023 года

Поражение сборной Нидерландов от Хорватии (2:4 в дополнительное время) в полуфинале сделало матч за третье место Лиги наций даже более интригующим, чем финал. Все-таки команда Златко Далича, несмотря на успехи последних пяти лет, до сих на 100% не ассоциируется с топ-коллективом. А голландцы, и тем более итальянцы, во все времена будут звучать грозно, каким бы тяжелым ни был для них тот или иной период. И тем более сейчас, когда обе сборные достаточно хороши.

Килиан Мбаппе. Гибралтар — Франция: Мбаппе затушит грусть от расставания с Месси пачкой голов в ворота карлика

Италия, несмотря на поражение от Северной Македонии в стыках ЧМ-2022, позднее проявила себя: выиграла «группу смерти» ЛН у Германии, Англии и Венгрии. Также команда Манчини провела два достаточно близких матча с англичанами в квалификации Евро-2024 (1:2) и с испанцами в полуфинале Лиги наций (тоже 1:2). В обоих случаях «Скуадра адзурре» слегка не хватило класса и удачи в атаке. Последняя встреча была проиграна вовсе из-за стечения обстоятельств: Испания забила после обреза Бонуччи на третьей минуте и после рикошета на 88-й, а один из двух голов итальянцев был отменен из-за мизерного офсайда.

Нидерланды в противостоянии с Хорватией подвела неожиданно хлипкая оборона. Два мяча «шашечные» забили с пенальти, а еще в двух эпизодах с игры отличились после индивидуальных ошибок голландцев. Причем «оранье» далеко не в первый раз не впечатлили при игре у своих ворот: в марте они получили четыре гола от Франции, на ЧМ пропустили дважды от Аргентины, а еще чуть раньше — по два раза от Польши и Уэльса в ЛН. Игра с Италией — очередной непростой вызов для четвертьфиналистов Катара.

Джек Грилиш и&nbsp;Кэлвин Филлипс. Грилиш и еще четыре игрока сборной Англии ядерно отпраздновали победу «Сити» в ЛЧ. Найдут ли они мотивацию на игру с Мальтой?

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Италия

Хотя обе сборные выступают в практически оптимальных составах, это не мешает им довольно уныло играть в обороне. Причем ошибаются зачастую те, от кого ждешь идеального выступления — Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы. Не выручают их менее именитые партнеры.

При этом в атаке обе сборные действуют довольно ярко: Испании повезло пропустить всего раз, а хорватам — дважды. Вероятно, в особо ничего не значащем матче (не будем преувеличивать значение бронзы ЛН) соперники снова покажут яркий футбол и снова пробьют «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
2
0
Читайте также
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грилиш и еще четыре игрока сборной Англии ядерно отпраздновали победу «Сити» в ЛЧ. Найдут ли они мотивацию на игру с Мальтой?