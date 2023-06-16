Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы Лиги наций. Ждать ли от них другого уровня в матче за бронзу?

Нападающие сделают все, чтобы снова заставить лидеров обороны страдать.

18 июня в голландском Энсхеде состоится матч за третье место Лиги наций, в котором Нидерланды сыграют с Италией. Игра пройдет на стадионе «Гролс Весте» и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен швед Гленн Нюберг.

Коэффициенты букмекеров на матч за 3-е место Лиги наций Нидерланды — Италия 18 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Нидерланды фаворитом игры. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.30, вероятность этого исхода — примерно 43%. Ничья идет за 3.55 (24%), успех Италии — за 3.00 (33%).

«Скуадра адзурра» не проиграла «оранье» ни один из семи последних матчей (официальных и неофициальных). Вариант Х2 доступен за 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.07. В проигранных полуфиналах эти команды сыграли «верх».

Условие «обе забьют» можно взять за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.30.

В 2020-м соперники уже встречались в Лиге наций, и тогда голландцы в двух матчах отличились всего один раз. ИТМ1 (1.5) идет за 1.77, ИТБ1 (1.5) — 2.05.

Итоговая победа Нидерландов с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценена в 1.74, успех Италии — в 2.12.

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Нидерланды — Италия: прогноз и анализ матча за 3-е место Лиги наций 18 июня 2023 года

Поражение сборной Нидерландов от Хорватии (2:4 в дополнительное время) в полуфинале сделало матч за третье место Лиги наций даже более интригующим, чем финал. Все-таки команда Златко Далича, несмотря на успехи последних пяти лет, до сих на 100% не ассоциируется с топ-коллективом. А голландцы, и тем более итальянцы, во все времена будут звучать грозно, каким бы тяжелым ни был для них тот или иной период. И тем более сейчас, когда обе сборные достаточно хороши.

Италия, несмотря на поражение от Северной Македонии в стыках ЧМ-2022, позднее проявила себя: выиграла «группу смерти» ЛН у Германии, Англии и Венгрии. Также команда Манчини провела два достаточно близких матча с англичанами в квалификации Евро-2024 (1:2) и с испанцами в полуфинале Лиги наций (тоже 1:2). В обоих случаях «Скуадра адзурре» слегка не хватило класса и удачи в атаке. Последняя встреча была проиграна вовсе из-за стечения обстоятельств: Испания забила после обреза Бонуччи на третьей минуте и после рикошета на 88-й, а один из двух голов итальянцев был отменен из-за мизерного офсайда.

Нидерланды в противостоянии с Хорватией подвела неожиданно хлипкая оборона. Два мяча «шашечные» забили с пенальти, а еще в двух эпизодах с игры отличились после индивидуальных ошибок голландцев. Причем «оранье» далеко не в первый раз не впечатлили при игре у своих ворот: в марте они получили четыре гола от Франции, на ЧМ пропустили дважды от Аргентины, а еще чуть раньше — по два раза от Польши и Уэльса в ЛН. Игра с Италией — очередной непростой вызов для четвертьфиналистов Катара.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Италия

Хотя обе сборные выступают в практически оптимальных составах, это не мешает им довольно уныло играть в обороне. Причем ошибаются зачастую те, от кого ждешь идеального выступления — Бонуччи и ван Дейк провалили полуфиналы. Не выручают их менее именитые партнеры.

При этом в атаке обе сборные действуют довольно ярко: Испании повезло пропустить всего раз, а хорватам — дважды. Вероятно, в особо ничего не значащем матче (не будем преувеличивать значение бронзы ЛН) соперники снова покажут яркий футбол и снова пробьют «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

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