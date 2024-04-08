Килиан Мбаппе и компания могут притушить эти разговоры.

10 апреля «Барселона» приедет в гости к «ПСЖ» для первого поединка в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru с 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» 10 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ ждут победы парижан: поставить на парней Луиса Энрике можно за 2.00, это приблизительно 48% вероятности результата. Триумф «Барсы» оценили в 3.70 (27%), ничью — в 3.95 (25%).

В последний раз каталонцы уступили 27 января — беспроигрышная серия насчитывает уже 11 встреч. Если верите в ее продолжение, возьмите опцию Х2 за 1.80.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.20. На «обе забьют» дали коэффициент 1.60, обратный рынок доступен за 2.40.

Специалисты считают, что шансы команд на выход в полуфинал примерно равны: двухматчевый успех «ПСЖ» предложили за 1.85, квалификацию сине-гранатовых — за 1.97.

Пять наиболее вероятных итогов поединка, согласно мнению экспертов, указывают на ничью или победу красно-синих:

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз и анализ первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля 2024 года

Парни Луиса Энрике не знают неудач с начала ноября. Кстати, последнее поражение парижан случилось как раз в главном еврокубке — седьмого ноября на «Сан-Сиро» от «Милана» (1:2). С тех пор красно-синие непобедимы на протяжении 27 встреч, лишь восемь из которых завершились вничью. На этом промежутке они успели выиграть Суперкубок Франции, пройти «Реал Сосьедад» в 1/8 ЛЧ (2:0, 2:1) и добраться до финала Кубка Франции.

В лиге 1 у столичного клуба все прекрасно даже несмотря на субботнюю потерю очков с осевшим на дне таблицы «Клермоном» (1:1): отрыв от идущего вторым «Бреста» составляет 10 баллов. В чемпионате Франции Килиан Мбаппе и компания отличились больше всех — 65 раз. Черепашка занимает первую строчку в топе бомбардиров с 24 голом, а его партнер по атаке Усман Дембеле лидирует в списке ассистентов с восемью передачами.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в сравнении с «ПСЖ» не столь внушительна, но все же выглядит солидно. Каталонцы несокрушимы с 27 января — того самого исторического вечера, когда на своем поле влетели «Вильярреалу» (3:5), а Хави объявил об уходе в конце сезона. Отрезок включил в себя 11 матчей, а наиболее яркими фрагментами в нем стал успех в 1/8 финала ЛЧ против «Наполи» (1:1, 3:1) и разгром «Атлетико» в позапрошлом туре ла лиги (3:0).

В итоге сине-гранатовые впервые за четыре года прошмыгнули в четвертьфинал главного евротурнира и обогнали «Жирону» в таблице примеры. После этого даже поползли разговоры о том, что Хави может передумать и остаться: как сообщает Relevo, такого мнения придерживаются и в раздевалке «Барсы». Футболисты видят, что настроение тренера в последнее время изменилось. Он приободрился, чувствует себя более раскрепощенно и не ощущает такого давления, как прежде. Руководство клуба тоже рассчитывает на изменение позиции Хави.

Негативные моменты тоже есть — и связаны они с большим количеством травмированных. Каталонцы лишились сразу троих основных полузащитников, один из которых выбыл до конца сезона — повредивший кресты Гави. Френки де Йонг и Педри на завершающем этапе восстановления, но степень их готовности к первой встрече с «ПСЖ» вызывает сомнения. Ферран Торрес, Андреас Кристенсен и Рональд Араухо пропустили поединок с «Лас-Пальмасом», но есть шанс, что все трое вернутся к выезду на «Парк де Пренс». А вот Алехандро Бальде, как и Гави, нынешней весной уже не сыграет.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Барселона»

В трех предыдущих разборках соперников из четырех влетело минимум четыре мяча. Но на этот раз Луис Энрике и Хави предпочтут сыграть осторожно — излишне раскрываться в первой встрече им попросту незачем. К тому же «низовые» перфомансы для них — частое явление. В шести недавних поединках с участием каталонцев из восьми случилось три гола или меньше. Парижан эта участь постигла в трех последних встречах.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.75 (если забьют ровно трижды, будет возврат).

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру