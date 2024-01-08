Беллингем, Мората и Гризманн забили больше 30 голов на троих. Теперь они сыграют друг против друга в Суперкубке Испании

«Индейцы» обыграли бланкос лишь два раза за последние 10 встреч.

10 января «Реал» и «Атлетико» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании. Мадридское дерби начнется в 22.00 по московскому времени в Эр-Рияде на арене «Мрсул Парк». Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru с 21.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал Мадрид» — «Атлетико» 10 января 2024 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ назвала «Реал» фаворитом. Победу сливочных можно взять с коэффициентом 2.03, вероятность этого результата — около 47%. «Мирный» исход оценен за 3.55 (27%), успех гостей — за близкие 3.60 (26%).

«Реал Мадрид» в статусе хозяина поля не проиграл в шести прошлых столкновений с «индейцами». На ничью или триумф «Атлетико» в этот раз можно поставить за 1.80.

В последних пяти матчах обе команды пропускают по-разному: бланкос — меньше (в среднем 0.8 мяча за 90 минут), их оппоненты — намного больше (2.0). ТБ 2.5 гола идет за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

В четырех из пяти предыдущих очных встреч соперники обменялись меткими выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.72, обратный рынок дан за 2.12.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Компания ФОНБЕТ представила на него коэффициент 7.00.

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«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз и анализ полуфинала Суперкубка Испании 10 января 2024 года

Мадридцы на хорошем ходу: за 26 матчей во всех турнирах у них одно поражение и еще три ничьих. Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионате Испании, опережая «Жирону» по разнице мячей (29-22). У «Реала» лучшая оборона в лиге, которая пропустила всего 11 раз. И вторая лучшая атака (40 забитых) после «Жироны» (46).

В Лиге чемпионов бланкос вышли в плей-офф с первого места, выиграв все шесть поединков группы против «Наполи», «Браги» и «Униона». В Кубке Испании Модрич и компания стартовали с победы над «Арандиной» (3:1) из третьего дивизиона.

Джуд Беллингем — главная звезда мадридцев: у него 13 голов и пять ассистов. При этом Анчелотти испытывает проблемы в обороне: его команда потеряла из-за травм ключевых защитников Давида Алабу и Эдера Милитао, а также Лукаса Васкеса и Тибо Куртуа. Поэтому играть в своей штрафной согласился опорник Орельен Тчуамени.

История последних мадридских дерби на стороне сливочных. За 10 игр с «Атлетико» команда Анчелотти победила пять раз, а уступила лишь дважды. В сезоне-2023/24 команды сыграли в шестом туре ла лиги — со счетом 3:1 победили «индейцы».

Парни Диего Симеоне в текущем сезоне играют нестабильно: у них пять поражений за 19 туров — больше всех в первой восьмерке. Вместе с тем «индейцы» по-прежнему опасны — они третьи по забитым голам (39) в Испании после «Реала» (40) и «Жироны» (46). В последнем туре ла лиги мадридцы уступили именно жиронцам (4:3), которые лидируют в чемпионате наравне с бланкос. «Атлетико» отстал от них на 10 баллов и идет на пятой строчке.

Команда показывает неровные результаты на фоне ряда травм. За осень Симеоне потерял из-за повреждений троих игроков атаки и середины поля — Тому Лемара, Пабло Барриоса и Маркоса Дауло. А весной выбыл Витоло.

Это не помешало «Атлетико» ни разу не уступить в группе Лиги чемпионов — клуб выиграл четыре раза и дважды сыграл вничью, заняв первое место в квартете с «Лацио», «Фейенордом» и «Селтиком». В Кубке Испании Гризманн и компания тоже начали с победы, одолев «Луго» (3:1).

Ведущий бомбардир команды — Альваро Мората (12 мячей и один ассист). А лучший по системе «гол+пас» — Антуан Гризманн (11 голов и три передачи).

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико»

Обе команды блистают в нападении — «Реал» и «Атлетико» лидируют в испанской лиге по забитым мячам. В их составах играют три из четырех лучших бомбардиров ла лиги в этом сезоне — Беллингем, Мората и Гризманн на троих забили 36 мячей. В пользу атакующего характера матча говорит история встреч: четыре последних мадридских дерби завершились обменом голами, а три поединка пробили «верх» по голам.

Кроме того, полуфинал Суперкубка Испании проходит в Эр-Рияде на стадионе команды Криштиану Роналду. По большому счету турнир стал выставочным, поэтому команды вряд ли будут играть слишком осторожно в обороне или идти в жесткие единоборства, что тоже сыграет на руку атакующим футболистам.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.88.

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