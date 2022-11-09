Отставание от «Барселоны» уже пять очков.

10 ноября мадридский «Реал» попробует искупить вину перед болельщиками за поражение от «Райо Вальекано». В 14-м туре чемпионата Испании «бланкос» на родном «Сантьяго Бернабеу» сыграют с одним из аутсайдеров сезона — «Кадисом». Встречу обслужит арбитр Сесар Сото Градо. В прямом эфире посмотреть матч можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Кадис» 10 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом игры. Взять победу действующих чемпионов Испании можно с коэффициентом 1.13, вероятность исхода — примерно 88%. Ничья оценена в 9.30 (10%), успех «Кадиса» — огромными 23.0 (2%).

Хотя разница в классе между командами очевидна, последние две встречи завершились вничью. На то, что аутсайдер снова не проиграет, котировка — 6.60.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.75, Ф2(+2.5) — за 1.70. Либо увеличьте коэффициент на победу мадридцев: Ф1(-1.5) доступна за 1.45, Ф1(-2.5) — за 2.16.

В четырех из пяти последних матчей «Реала» во всех турнирах прошел «верх» по голам, причем каждый раз пробивался тотал больше 3.5 мяча. На четыре и свыше мяча в предстоящей игре можно поставить за 2.16, на ТМ 3.5 — за 1.75.

Эксперты считают, что «Кадису» будет непросто отправить в ворота Тибо Куртуа даже один мяч — гол гостей предложено оформить за 2.17. По этой причине высокий коэффициент на «обе забьют» — 2.34. На обратный результат — 1.69.

На голы «Реала» в обоих таймах коэффициент — 1.61.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «королевского клуба» за 5.90.

«Реал» — «Кадис»: прогноз и анализ матча 14-го тура ла лиги 10 ноября 2022 года

В «Реале» наверняка рассчитывали уйти на перерыв лидерами чемпионата Испании, но гостевое поражение от «Райо Вальекано» нарушило планы. Мадридцев обошла «Барселона», причем опережает соперника уже на пять очков. Анчелотти нужно во что бы то ни стало обыгрывать «Кадис» и сокращать отставание от каталонцев.

Болельщиков «бланкос» наверняка порадует тот факт, что матч домашний, а соперник совсем плох в атаке: в 13 играх сезона «Кадис» забил всего восемь мячей, что абсолютно худший результат в ла лиге. В гостях команда Серхио Гонсалеса отличилась всего три раза. Для «Реала», который пропустил в восьми из последних десяти матчах во всех турнирах, наконец появился шанс сыграть на ноль.

У мадридцев практически нет проблем с составом: повреждение только у Рюдигера, под вопросом участие Бензема. Но, несмотря на это, не стоит ожидать, что Анчелотти бросит с первых минут на поле всех лидеров. Чемпионат мира в Катаре стартует меньше чем через две недели, и игроки наверняка машинально поберегут себя перед главным турниром четырехлетия. Поэтому Папа Карло даст шанс тем, кто не избалован игровым временем — против аутсайдера такое себе можно позволить.

Вообще матчи с «Кадисом» для «Реала» в последние два года стали трудным испытанием: ни одной победы дома (ничья и поражение), ни одного забитого мяча. Если считаете, что андалусийцы вдохновятся успехом «Райо Вальекано» и в третий раз выстоят на «Сантьяго Бернабеу», возьмите вариант Х2 и ТМ 3.5 за 7.20. Или хотя бы то, что голов будет немного — есть отличное условие «Реал» не забьет три гола подряд" за 1.87.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Кадис»

Несмотря на неважную статистику личных встреч и последнюю неудачу на «Кампо-де-Вальекас», «Реал» не может позволить себе снова потерять очки. Мадридцы обязаны обыграть предпоследнюю команду ла лиги, но вряд ли победа будет крупной. Несмотря на то что «Кадис» набрал всего 11 очков, эта команда всегда славилась умением сушить игру и стоять стеной перед любым соперником. Поэтому даже в этом сезоне у нее в пассиве всего 24 пропущенных мяча — меньше двух за игру.

«Реалу» не нужна крупная победа — ему важны только три очка и отсутствие травмированных перед чемпионатом мира. Поэтому мадридцы вряд ли понесутся громить соперника.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 2.05.