Роналду опередит Бензема в бомбардирской гонке? Главные противостояния Саудовской про-лиги

Все больше и больше звездных футболистов переходят в саудовские клубы — вслед за Криштиану Роналду в про-лигу отправился бывший форвард «Реала» Карим Бензема, а также Малком, Садио Мане и другие. Из-за громких трансферов аравийских клубов любители футбола проявляют к чемпионату Саудовской Аравии повышенный интерес. Аналитики букмекерской компании PARI рассказали, какие команды считаются фаворитами Саудовской про-лиги в предстоящем сезоне и чем закончится противостояние Роналду и Бензема в бомбардирской гонке.

По оценке аналитиков PARI, главным претендентом на победу в чемпионате сезона-2023/24 считается «Аль-Иттихад», новая вотчина Карима Бензема и действующий чемпион Саудовской Аравии. Заключить пари на то, что «тигры» сохранят титул, можно с коэффициентом 2.80. Помимо Бензема в этом сезоне за команду из Джидды будут выступать Н'Голо Канте, Фабиньо и Жота.

Главными конкурентами «Аль-Иттихада» считаются столичные «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», ставки на победу которых принимаются с коэффициентами 3.65 и 4.50 соответственно.

«Аль-Наср» закончил прошлый сезон на второй строчке турнирной таблицы, отстав от чемпиона всего на пять очков. Начиная с января в составе «рыцарей» выступает Криштиану Роналду, который уже успел забить за команду 14 голов. За «Аль-Наср» также заиграны Садио Мане, Марцело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес, Талиска и вратарь Давид Оспина.

«Аль-Хиляль» — самый титулованный клуб Саудовской про-лиги: на его счету 16 побед в чемпионате. В межсезонье в команду пришли сильные игроки: бывший нападающий «Зенита» Малком, а также Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич. Кроме того, «лидеры» активно работают над подписанием Неймара и Осимхена.

Небольшие шансы на победу в турнире аналитики отдают таким командам, как «Аль-Ахли» (коэффициент 11.00), а также «Аль-Иттифак» (15.00) и «Аль-Шабаб» (15.00). «Аль-Ахли» укрепился, подписав Рияда Мареза, Роберто Фирмино, Эдуара Менди и Франка Кессье, тогда как «Аль-Иттифак» привлек Джордана Хендерсона, Муссу Дембеле, Марселя Тиссерана, Витиньо и Стивена Джеррарда в роли главного тренера.

Главными аутсайдерами предстоящего сезона считаются «Аль-Охдуд» и «Аль-Хазм», ставки на победу которых принимаются с коэффициентом 500.00.

Не менее интересное противостояние развернется в бомбардирской гонке, главными фаворитами которой считаются Роналду и Бензема. Так, поставить на победу CR7 можно с коэффициентом 2.40, тогда как успех «Эль Гато» котируется за 2.70. Замыкает тройку главных голеадоров экс-форвард «Баварии» Садио Мане. Его победа в бомбардирской гонке идет с коэффициентом 6.00. Сделать ставку на то, что больше всех забьет Малком, можно за 15.00.

Кроме того, PARI открыла специальные линии на статистику Роналду и Бензема и предложила поставить на тоталы голов и голевых передач, а также желтых и красных карточек. К примеру, аналитики полагают, что CR7 способен пробить отметку в 24 гола за сезон. Заключить пари на этот результат можно за 1.85.

С таким же коэффициентом можно «зарядить» на то, что Бензема забьет не менее 21 мяча. Если «Эль Гато» отдаст восемь голевых передач и больше, сыграет ставка за 1.85. Для сравнения: тотал больше 5.5 результативных ассистов в исполнении Криштиану оценен в 1.72 пункта.

За свою карьеру Бензема забил головой больше 60 голов. В предстоящем сезоне про-лиги аналитики PARI ждут от француза минимум пять голевых хедеров и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.85. А вот Роналду пророчат не менее семи успешных пенальти. Если португалец пробьет тотал 6.5, ставка принесет выигрыш по коэффициенту 1.85.

Если Роналду получит как минимум восемь желтых карточек, сыграет пари за 1.85. От Бензема ждут более аккуратной игры — его тотал желтых карточек установлен на отметке 2.5, при этом вариант «больше» идет за 2.20 пункта.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу проводится с 1976 года. 48-й сезон турнира продлится до 27 мая 2024 года.