Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:30

Роналду опередит Бензема в бомбардирской гонке? Главные противостояния Саудовской про-лиги

Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Все больше и больше звездных футболистов переходят в саудовские клубы — вслед за Криштиану Роналду в про-лигу отправился бывший форвард «Реала» Карим Бензема, а также Малком, Садио Мане и другие. Из-за громких трансферов аравийских клубов любители футбола проявляют к чемпионату Саудовской Аравии повышенный интерес. Аналитики букмекерской компании PARI рассказали, какие команды считаются фаворитами Саудовской про-лиги в предстоящем сезоне и чем закончится противостояние Роналду и Бензема в бомбардирской гонке.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче Кубка России с &laquo;Нижним Новгородом&raquo;. «Урал» — «Спартак»: Гончаренко остановит победное шествие красно-белых

По оценке аналитиков PARI, главным претендентом на победу в чемпионате сезона-2023/24 считается «Аль-Иттихад», новая вотчина Карима Бензема и действующий чемпион Саудовской Аравии. Заключить пари на то, что «тигры» сохранят титул, можно с коэффициентом 2.80. Помимо Бензема в этом сезоне за команду из Джидды будут выступать Н'Голо Канте, Фабиньо и Жота.

Главными конкурентами «Аль-Иттихада» считаются столичные «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», ставки на победу которых принимаются с коэффициентами 3.65 и 4.50 соответственно.

«Аль-Наср» закончил прошлый сезон на второй строчке турнирной таблицы, отстав от чемпиона всего на пять очков. Начиная с января в составе «рыцарей» выступает Криштиану Роналду, который уже успел забить за команду 14 голов. За «Аль-Наср» также заиграны Садио Мане, Марцело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес, Талиска и вратарь Давид Оспина.

«Аль-Хиляль» — самый титулованный клуб Саудовской про-лиги: на его счету 16 побед в чемпионате. В межсезонье в команду пришли сильные игроки: бывший нападающий «Зенита» Малком, а также Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич. Кроме того, «лидеры» активно работают над подписанием Неймара и Осимхена.

Даниил Медведев. Лоренцо Музетти — Даниил Медведев: россиянин одержит юбилейную победу на харде

Небольшие шансы на победу в турнире аналитики отдают таким командам, как «Аль-Ахли» (коэффициент 11.00), а также «Аль-Иттифак» (15.00) и «Аль-Шабаб» (15.00). «Аль-Ахли» укрепился, подписав Рияда Мареза, Роберто Фирмино, Эдуара Менди и Франка Кессье, тогда как «Аль-Иттифак» привлек Джордана Хендерсона, Муссу Дембеле, Марселя Тиссерана, Витиньо и Стивена Джеррарда в роли главного тренера.

Главными аутсайдерами предстоящего сезона считаются «Аль-Охдуд» и «Аль-Хазм», ставки на победу которых принимаются с коэффициентом 500.00.

Не менее интересное противостояние развернется в бомбардирской гонке, главными фаворитами которой считаются Роналду и Бензема. Так, поставить на победу CR7 можно с коэффициентом 2.40, тогда как успех «Эль Гато» котируется за 2.70. Замыкает тройку главных голеадоров экс-форвард «Баварии» Садио Мане. Его победа в бомбардирской гонке идет с коэффициентом 6.00. Сделать ставку на то, что больше всех забьет Малком, можно за 15.00.

Кроме того, PARI открыла специальные линии на статистику Роналду и Бензема и предложила поставить на тоталы голов и голевых передач, а также желтых и красных карточек. К примеру, аналитики полагают, что CR7 способен пробить отметку в 24 гола за сезон. Заключить пари на этот результат можно за 1.85.

Игроки &laquo;Тобола&raquo; после матча с &laquo;Базелем&raquo;. «Тобол» — «Дерри Сити»: клуб из Казахстана сделает еще один шаг к групповому раунду ЛК

С таким же коэффициентом можно «зарядить» на то, что Бензема забьет не менее 21 мяча. Если «Эль Гато» отдаст восемь голевых передач и больше, сыграет ставка за 1.85. Для сравнения: тотал больше 5.5 результативных ассистов в исполнении Криштиану оценен в 1.72 пункта.

За свою карьеру Бензема забил головой больше 60 голов. В предстоящем сезоне про-лиги аналитики PARI ждут от француза минимум пять голевых хедеров и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.85. А вот Роналду пророчат не менее семи успешных пенальти. Если португалец пробьет тотал 6.5, ставка принесет выигрыш по коэффициенту 1.85.

Если Роналду получит как минимум восемь желтых карточек, сыграет пари за 1.85. От Бензема ждут более аккуратной игры — его тотал желтых карточек установлен на отметке 2.5, при этом вариант «больше» идет за 2.20 пункта.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу проводится с 1976 года. 48-й сезон турнира продлится до 27 мая 2024 года.

Карим Бензема
Криштиану Роналду
Садио Мане
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
Тело просившей не убивать ее 16-летней девушки нашли на Урале
CNN рассказал о первом отчете Украины перед США о кассетных боеприпасах
В «Ростехе» рассказали о повышении дальности стрельбы гаубицы «Мальва»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Спартак»: Гончаренко остановит победное шествие красно-белых