В прошлом сезоне екатеринбуржцы уступили москвичам лишь раз в четырех матчах.

22 августа лидирующий в РПЛ «Спартак» в матче четвертого тура отправится на выезд к «Уралу». Игра на «Екатеринбург Арене» начнется в 18.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 17.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 11 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение красно-белым: поставить на успех команды Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 2.11, это примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.54 (27%), котировка на ничью практически не отличается — 3.59 (26%).

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза — помимо двух игр в РПЛ провели две игры в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ. Москвичи победили лишь однажды, еще два поединка завершились вничью, а один из полуфиналов Кубка остался за екатеринбуржцами. За последние 10 очных матчей команд во всех турнирах «Урал» не проиграл в шести — поставить на еще одно непоражение оранжево-черных можно за 1.77.

И все же три наиболее ожидаемых букмекерами исхода поединка отражают серьезное преимущество гостей:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 в пользу «Спартака» — за 8.00;

• 2:1 — за 8.25.

При этом аналитики не уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96. В шести из предыдущих 10 официальных встреч клубы на двоих заколачивали минимум три мяча.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценен в 1.73 — этот рынок зашел в семи из последних 10 поединков команд. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.09.

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«Урал» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 4-го тура РПЛ 11 августа 2023 года

Москвичи ударно начали сезон: после трех туров набрали девять очков и на пару с «Краснодаром» возглавили турнирную таблицу. Также красно-белые много забивают: за три тура вонзили девять мячей, больше них оформили только «Крылья Советов» (10). А с учетом Кубка России парни Абаскаля отличаются вообще 3.2 раза в среднем за игру.

«Спартак» явно обладает одним из лучших нападений в России и может позволить себе немало пропустить, но все равно победить. За пять официальных игр текущего сезона красно-белые получили в свои ворота девять мячей, но при этом выиграли каждую из них. Неплохо влились новички Хесус Медина и Тео Бонгонда: первый оформил 1+1 за два матча во всех соревнованиях, второй — 3+1 за пять встреч.

Ждете еще один результативный перформанс от «Спартака»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.05, ИТМ2 (1.5) — за 1.78.

«Урал» тоже неплохо стартовал в сезоне-2023/24: еще ни разу не проиграл в РПЛ и потерял очки только с «Нижним Новгородом» (0:0). При этом команда Виктора Гончаренко уже обыграла мощный ЦСКА (2:1), а в таблице с семью баллами расположилась на четвертой строчке.

Если москвичи славятся веселой игрой, то екатеринбуржцы действуют надежно в обороне и не слишком ярко в атаке. В РПЛ меньше «Урала» (четыре мяча) отличились только пять команд. Зато за три тура оранжево-черные пропустили лишь однажды.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

Красно-белые неплохо стартовали, но команда Гончаренко может остановить победное шествие соперника. У «Урала» хорошая статистика личных встреч — они сдержали москвичей в шести из последних 10 игр во всех турнирах, а в прошлом сезоне не уступили «Спартаку» в трех поединках из четырех. Коллектив из Екатеринбурга за три тура пропустил всего один мяч и, возможно, сможет сдержать мощную атаку оппонента, а также воспользоваться его проблемами в защите.

Рекомендуемая ставка: «Урал» не проиграет" за 1.77.

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