«Рома» стартует в Лиге Европы после первой победы в серии А. Моуринью понимает, что против «Шерифа» будет тяжело

У «джаллоросси» много проблем на старте сезона.

21 сентября начнется групповой этап Лиги Европы. В первом туре «Рома» отправится на выезд к молдавскому «Шерифу». Игра пройдет в Тирасполе на стадионе «Шериф» и стартует в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Андрис Трейманис из Латвии. Прямую трансляцию с 19.30 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Шериф» — «Рома» 21 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: победа «джаллоросси» доступна с котировкой 1.49, что составляет приблизительно 66% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Коэффициент на ничью — 4.20 (22%).

Ранее команды никогда не сталкивались друг с другом, но «Шериф» в последние годы приобрел репутацию крепкого еврокубкового бойца. В Лиге чемпионов-2021/22 коллектив из Молдавии на групповом этапе обыграл «Реал» (2:1) и «Шахтер» (2:0), а в прошлом сезоне занял третье место в квартете Лиги Европы и дошел до 1/8 финала Лиги конференций. Считаете, что хозяева не уступят в предстоящей встрече? Этот рынок идет за 2.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога матча отражают преимущество «Ромы»:

• 1:0 — за 5.20;

• 2:0 — за 5.40;

• 1:1 — за 6.80.

Римляне в недавней игре чемпионата вонзили семь мячей в ворота «Эмполи», «Шериф» отгрузил пять «Флорешти». Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.87.

Рынок на обмен результативными действиями предложен за 2.10, вариант «обе забьют — нет» дали за 1.70.

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«Шериф» — «Рома»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 21 сентября 2023 года

Римляне начали сезон в серии А не лучшим образом: за три первых тура заработали лишь одно очко и погрязли на дне таблицы. Но к старту Лиги Европы парни Жозе Моуринью взбодрились — за четыре дня до игры в Тирасполе уничтожили «Эмполи» (7:0). В том матче первым голом за «Рому» отметился Ромелу Лукаку, а восстановившийся после небольшого повреждения Пауло Дибала положил дубль.

Правда, даже после такого перформанса главный тренер римлян был осторожен, понимая, что его подопечные находятся не в лучшем состоянии. «Хорошее выступление, но не на 7:0. Мы стремились к победе, к тому, чтобы победить с комфортным счетом. Не считаю, что мы были той командой, которой нас представляли в последние недели, не думаю, что я был таким ужасным тренером, как говорили на прошлой неделе. И сейчас мы не стали выдающейся командой. Мы команда, у которой есть потенциал, и наша цель — идти от матча к матчу и побеждать», — прокомментировал Моуринью.

Если «Рома» в этом сезоне провела только четыре официальных поединка, то «Шериф» — уже 13. Коллектив из Тирасполя стартовал еще в июле в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. В главный еврокубок парни Роберто Бордина не попали, зато по дороге в группу ЛЕ убрали БАТЭ и палача Станислава Черчесова в «Ференцвароше» — «Клаксвик».

Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Рома»

Хозяева неплохо выступают в этом сезоне: потерпели всего три поражения (одно — в овертайме) в 13 играх во всех турнирах, а перед встречей с римлянами добились двух побед с общим счетом 7:2. «Рома» же, несмотря на разгром «Эмполи», пока находится не в идеальной форме. До последнего тура чемпионата «джаллоросси» набрали всего одно очко с «Салернитаной» (2:2) и уступили «Вероне» (1:2) с «Миланом» (1:2). Не в лучшем физическом состоянии находится Пауло Дибала, а капитан Лоренцо Пеллегрини травмирован и точно не появится на поле в Тирасполе.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.56.

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