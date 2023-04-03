В первой игре москвичи дожали соперника только в третьем овертайме.

4 апреля СКА и ЦСКА сойдутся во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал RHL Prime, эфир стартует в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — фавориты встречи: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.03, что составляет приблизительно 47% вероятности. Триумф москвичей предложен с котировкой 3.60 (26%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.50 (27%).

Рынок на выигрыш хозяев с учетом овертайма доступен за 1.63, на успех гостей — за 2.26. Первая игра серии завершилась как раз в дополнительное время: ЦСКА выгрыз победу в третьем овертайме.

Взять проход петербуржцев в финал Кубка Гагарина можно за 2.30. Коэффициент на москвичей после победы в первом матче — 1.61.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.54, Ф2(+1.5) — за 1.50;

• Ф1(0) можно взять за 1.47, Ф2(0) — за 2.62.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 4.5 гола доступен за 1.80 ТМ 4.5 — за 2.00. В первой игре команды в основное время на двоих оформили лишь четыре шайбы, а всего за семь встреч в этом сезоне (с учетом регулярки) они только дважды пробили отметку в пять голов на двоих.

Поставить на то, что в предстоящем матче обе команды, как и в первой встрече, забьют хотя бы по два раза, можно за 2.02. Обратный рынок оценен в 1.74.

СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 4 апреля 2023 года

Армейцы Москвы и Санкт-Петербурга — две лучшие команды прошедшего регулярного чемпионата. Ожидаемо они встретились в финале Западной конференции уже в пятый раз подряд. Также это самые результативные коллективы регулярки и одни из наиболее ярких во всем плей-офф — в сериях на вылет СКА отличается в среднем 3.91 раза за игру (чаще всех), ЦСКА — 3.13 раза.

Логично, что и лучшие бомбардиры плей-офф выступают за армейские клубы. Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко настрелял уже 16 результативных баллов (6+10), форвард СКА Марат Хайруллин — 13 (6+7).

При этом первая игра серии получилась не слишком результативной — в основное время оппоненты выжали всего четыре шайбы. Ждете, что СКА в предстоящем матче оправдает статус самой забивной команды регулярки и плей-офф? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.82, ИТМ1 (2.5) — за 1.98.

Несмотря на слаженную игру в атаке, в решающих стадиях плей-офф обе команды редко выступают результативно. Например, в четырех из семи встреч прошлого сезона они не преодолели планку в пять заброшенных шайб на двоих. В позапрошлом сезоне вообще лишь однажды за шесть матчей.

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА

Противостояние СКА и ЦСКА — главное в КХЛ на данный момент. При этом команды не часто радуют результативными играми: в этом сезоне за семь встреч с учетом регулярки лишь дважды пробили ТБ 4.5 гола, оба раза — в регулярном чемпионате. В финале Западной конференции коллективы встречаются пятый сезон подряд и тоже не всегда радуют большим количеством шайб: в прошлом сезоне лишь трижды за семь игр забили на двоих хотя бы пять голов за матч, в позапрошлом — только однажды.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.70 (если команды забьют ровно пять шайб, случится возврат).