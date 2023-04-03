«Челси» наконец прогнал Поттера и ждет Нагельсманна. Но мгновенных результатов это не даст

С Тоддом Боули неудачи стали частью синего ДНК-кода.

4 апреля в перенесенном матче восьмого тура чемпионата Англии «Челси» сойдется с «Ливерпулем». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Стэмфорд Бридж», в России она показана не будет. Главным арбитром встречи назначен Энтони Тэйлор.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 4 апреля 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает «Челси» небольшим фаворитом игры. Победу синих можно взять за коэффициент 2.55, вероятность этого исхода — около 39%. Триумф «Ливерпуля» доступен за 2.80 (35%), ничья — за 3.50 (26%).

Команды сыграли вничью в основное время пять последних матчей. На то, что Клопп и компания снова не проиграют, котировка — 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.04. Правда, нужно учитывать, что шесть предыдущих встреч из семи завершились «низом» по голам.

В последних трех матчах соперники не обменивались голами. При этом вариант «обе забьют» оценен в 1.66, а противоположный исход — в 2.23.

«Ливерпуль» отличился меньше двух раз в играх с «Сити» (1:4), «Реалом» (0:1) и даже с «Борнмутом». Получится ли у красных забить несколько мячей в ворота «Челси»? ИТБ2 (1.5) идет за 2.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.59.

Четыре наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.33;

0:0 — за 9.25;

1:0 или 2:1 в пользу «Челси» — за 9.75.

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Это наконец произошло: после поражения от «Астон Виллы» (0:2) боссы «Челси» прогнали Грэма Поттера. Хотя отставка главного тренера напрашивалась значительно раньше, а с решением явно затянули: либо ждали волшебства, либо переживали из-за неустойки, которая в результате составит свыше 55 млн евро. В любом случае странно, что специалист отправился на биржу труда после выхода в 1/4 Лиги чемпионов и нескольких побед подряд, а не после затяжного пике в конце февраля. Тогда клуб выиграл только один из 10 матчей и потерпел шесть поражений.

Теперь владельцу Тодду Боули и его помощникам придется искать нового дирижера, и некоторые фамилии уже мелькали в медиа. Главный претендент — недавно покинувший «Баварию» Юлиан Нагельсманн. Правда, сам немец вроде бы не хочет подключаться к работе в новом клубе по ходу сезона. Тем более учитывая положение «Челси»: команда идет на 11-м месте в АПЛ и с нынешней игрой вряд ли пройдет в ЛЧ «Реал». Давление на любого нового тренера будет колоссальное. Также в списке фигурируют фамилии занятых Лучано Спаллетти («Наполи»), Оливера Гласнера («Айнтрахт») и Луиса Энрике (сб.Испании), а также безработного Маурисио Почеттино.

В любом случае, кто бы ни пришел на должность рулевого синих, просто ему не будет. Даже несмотря на громадный выбор игроков на каждую позицию. У «Челси» в доступе более 30 футболистов, но часть из них куплена была еще под Тухеля, другая — под Поттера. Часть игроков до сих пор не адаптировалась под АПЛ (например, у Мудрика до сих пор лишь одно результативное действие), часть — лечится, а еще все хотят играть, но не все могут попасть даже в заявку. Ситуация во всех отношениях напряженная.

Правда, ждать назначение нового тренера перед матчем с «Ливерпулем» смысла нет — до игры остается меньше суток, а выбор нужно сделать основательный. На несколько лет. Правда, по словам Боули, Поттер был взят в «Челси» ради продолжительной работы. А в итоге пробыл в Лондоне всего семь месяцев. Так что и у любого другого гарантий не вылететь через полгода не будет.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль»

«Челси» прошел в ЛЧ «Боруссию» (2:0), одолел в АПЛ «Лидс» (1:0) и «Лестер» (3:1), но проиграл «Астон Вилле» (0:2). При этом синие набрали 2.28 xG — то есть были далеко не безнадежны. В то же время «Ливерпуль» уступил в трех играх подряд: «Борнмуту» (0:1), «Реалу» (0:1) и «Сити» (1:4). И в данном случае красные также могли рассчитывать на большее, особенно против аутсайдера АПЛ.

Клопп вроде бы тоже висит на волоске, но ему доверяют. И немец вполне способен исправить положение — особенно сильно он добавит себе шансов в случае положительного исхода против такого же «болеющего» «Челси». В пяти последних матчах во всех турнирах против синих красные не проиграли (пять ничьих), при этом команды только в одном случае забили больше трех мячей.

Сейчас они наверняка сыграют еще осторожнее, чем прежде. Бросаться вперед, чтобы получить лукошко голов, никто не будет. Но при этом Клоппу будет проще составить адекватную тактику на игру, чем оставшемуся за старшего в «Челси» Бруно Салтору.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 2.11.