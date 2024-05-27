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Ташуев: «В «Балтику» и «Сочи» были большие трансферные вливания, но они не смогли добиться поставленной задачи»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о командах, которые его разочаровали по итогам сезона-2023/24 в РПЛ.

«Разочаровали две команды, которые вылетели. Зимой в «Балтику» и «Сочи» были большие трансферные вливания, и составы были очень мощные. Трансферы условного «Факела» и «Балтики» — две большие разницы. У «Факела» практически ноль — за небольшие деньги из Болгарии взяли защитника Райана Сенхаджи. А «Балтика» и «Сочи» потратили намного больше, хорошо усилились, но, к сожалению, не смогли добиться поставленной задачи. Хотя команды крепкие, с хорошей инфраструктурой, стадионами и составами», — приводит слова Ташуева Vprognoze.ru.

По итогам сезона «Балтика» и «Сочи» напрямую вылетели из РПЛ. «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11752538-tashuev-nazval-komandy-kotorye-ego-razocharovali-v-sezone-rpl.html
ФК Балтика
ФК Сочи
Сергей Ташуев
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