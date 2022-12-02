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Чисоре нечего противопоставить Фьюри. Трилогия завершится кровавым избиением

Прогноз и ставка на поединок Тайсон Фьюри — Дерек Чисора 4 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора.
Фото Getty Images
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Зато Дел Бой получит неплохую прибавку к пенсии.

4 декабря в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» состоится боксерский поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC между обладателем пояса Тайсоном Фьюри и претендентом — Дереком Чисорой. Спортсмены выйдут на ринг не ранее 01.00 по московскому времени. В России прямая трансляция события будет недоступна.

Тайсон Фьюри

Цыганский Король готовится в третий раз защитить титул чемпиона мира, который он завоевал в 2020 году в бою с Деонтеем Уайлдером. Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде и с тех пор перемалывает любого, кто покушается на его статус: в октябре 2021-го в поединке-трилогии снова был сильнее Уайлдера (ТКО в 11-м раунде), а в апреле 2022-го расправился с Диллианом Уайтом (ТКО в шестом).

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«У Дерека нет ничего, что я бы хотел. Ноль. Я отобрал его девственный рекорд в 2011 году, а потом хорошенько побил в 2014-м. Теперь наверняка сниму с него шкуру», — самоуверенно высказался перед предстоящим поединком Тайсон. Хотя он вполне может позволить себе подобный трешток: на его счету 33 боя и 32 победы при одной ничьей.

23 раза Цыганский Король выиграл досрочно, в том числе один бой из двух с Чисорой. В 2011-м, когда Дерек был в соку (ему было 27 лет), он чудом выстоял под тяжелыми ударами Фьюри и проиграл единогласным решением судей. А уже спустя три года проиграл без шансов — в 10-м раунде. Сейчас Дел Бою уже 38. Понятно, что Фьюри тоже не стал моложе, но на закате разница между боксерами должна быть еще более очевидна.

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Неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Фьюри. На его победу можно поставить с крохотным коэффициентом 1.05, вероятность исхода — 89%. Досрочный успех чемпиона оценен в 1.30.

Дерек Чисора

За последние два года Чисора провел четыре боя, но не выиграл даже половину из них. В октябре 2020-го он встретился с Александром Усиком и утратил титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental в тяжелом весе — украинец победил судейским решением. В мае 2021-го Дерек вернулся за теперь уже вакантным поясом, но не забрал его — проиграл раздельным решением судей австралийцу Джозефу Паркеру. Правда, не все, в том числе сам Чисора, оказались довольны таким исходом — Дел Бой был уверен, что победил благодаря атакующей манере ведения боя.

Впрочем, свою правоту Дереку не удалось доказать уже спустя шесть с половиной месяцев — в реванше Паркер снова оказался сильнее. Но в данном случае единогласное судейское решение было полностью оправдано — Чисора трижды побывал в нокдауне. Каплей меда для 38-летнего британца стала победа над болгарином Кубратом Пулевым в июле этого года — двое судей отдали ему предпочтение.

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Против Фьюри же Дереку ловить абсолютно нечего. В сентябре 2022-го он официально объявил о завершении карьеры, а теперь согласился на вызов лишь ради денег — очевидно, что бой против одного из лучших и кассовых тяжеловесов в истории принесет ему немалые дивиденды. Даже если ради этого придется прочувствовать на себе тяжесть железобетонных ударов.

Те, кто любит риск, могут взять победу Чисоры за 12.0 (8%). Его успех судейским решением (о нокауте речи быть не может) оценен в 20.0.

Возможна ли ничья?

Дел Бой ни разу не сводил поединки вничью, у Фьюри такой прецедент случался — «миром» завершился первый бой против Деонтея Уайлдера. Коэффициент на это редкое для бокса явление — 29.0 (3%).

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