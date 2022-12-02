Чисоре нечего противопоставить Фьюри. Трилогия завершится кровавым избиением

Зато Дел Бой получит неплохую прибавку к пенсии.

4 декабря в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» состоится боксерский поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC между обладателем пояса Тайсоном Фьюри и претендентом — Дереком Чисорой. Спортсмены выйдут на ринг не ранее 01.00 по московскому времени. В России прямая трансляция события будет недоступна.

Тайсон Фьюри

Цыганский Король готовится в третий раз защитить титул чемпиона мира, который он завоевал в 2020 году в бою с Деонтеем Уайлдером. Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде и с тех пор перемалывает любого, кто покушается на его статус: в октябре 2021-го в поединке-трилогии снова был сильнее Уайлдера (ТКО в 11-м раунде), а в апреле 2022-го расправился с Диллианом Уайтом (ТКО в шестом).

«У Дерека нет ничего, что я бы хотел. Ноль. Я отобрал его девственный рекорд в 2011 году, а потом хорошенько побил в 2014-м. Теперь наверняка сниму с него шкуру», — самоуверенно высказался перед предстоящим поединком Тайсон. Хотя он вполне может позволить себе подобный трешток: на его счету 33 боя и 32 победы при одной ничьей.

23 раза Цыганский Король выиграл досрочно, в том числе один бой из двух с Чисорой. В 2011-м, когда Дерек был в соку (ему было 27 лет), он чудом выстоял под тяжелыми ударами Фьюри и проиграл единогласным решением судей. А уже спустя три года проиграл без шансов — в 10-м раунде. Сейчас Дел Бою уже 38. Понятно, что Фьюри тоже не стал моложе, но на закате разница между боксерами должна быть еще более очевидна.

Неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Фьюри. На его победу можно поставить с крохотным коэффициентом 1.05, вероятность исхода — 89%. Досрочный успех чемпиона оценен в 1.30.

Дерек Чисора

За последние два года Чисора провел четыре боя, но не выиграл даже половину из них. В октябре 2020-го он встретился с Александром Усиком и утратил титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental в тяжелом весе — украинец победил судейским решением. В мае 2021-го Дерек вернулся за теперь уже вакантным поясом, но не забрал его — проиграл раздельным решением судей австралийцу Джозефу Паркеру. Правда, не все, в том числе сам Чисора, оказались довольны таким исходом — Дел Бой был уверен, что победил благодаря атакующей манере ведения боя.

Впрочем, свою правоту Дереку не удалось доказать уже спустя шесть с половиной месяцев — в реванше Паркер снова оказался сильнее. Но в данном случае единогласное судейское решение было полностью оправдано — Чисора трижды побывал в нокдауне. Каплей меда для 38-летнего британца стала победа над болгарином Кубратом Пулевым в июле этого года — двое судей отдали ему предпочтение.

Против Фьюри же Дереку ловить абсолютно нечего. В сентябре 2022-го он официально объявил о завершении карьеры, а теперь согласился на вызов лишь ради денег — очевидно, что бой против одного из лучших и кассовых тяжеловесов в истории принесет ему немалые дивиденды. Даже если ради этого придется прочувствовать на себе тяжесть железобетонных ударов.

Те, кто любит риск, могут взять победу Чисоры за 12.0 (8%). Его успех судейским решением (о нокауте речи быть не может) оценен в 20.0.

Возможна ли ничья?

Дел Бой ни разу не сводил поединки вничью, у Фьюри такой прецедент случался — «миром» завершился первый бой против Деонтея Уайлдера. Коэффициент на это редкое для бокса явление — 29.0 (3%).