Шторм может оказать сопротивление не хуже Минеева.

3 декабря в главном бою турнира RCC 13, который состоится в Екатеринбурге на арене «Уралец», сразятся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Турнир начнется в 15.00 по московскому времени, основной кард стартует в 18.00 мск. Бой Шлеменко — Исмаилов начнется не раньше 21.30 мск. На кону титул чемпиона в среднем весе и пояс с 980-ю кристаллами Swarovski.

Где смотреть трансляцию боя Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов?

В прямом эфире за поединком Шлеменко и Исмаилова можно понаблюдать на телеканале РЕН ТВ. Старт трансляции в 21.30 мск.

Александр Шлеменко

Для двукратного победителя Гран-при Bellator в среднем весе это будет уже 77-й бой в карьере. В 2022-м он провел два поединка, и оба неудачно. В августе Александр встретился с сербом Александром Иличем и потерпел поражение за 22 секунды, не успев нанести ни одного удара. Соперник поймал его на контратаке и попал коленом в голову, а затем легко добил. Этот технический нокаут стал для Шлеменко самым быстрым и болезненным в карьере.

Несмотря на провальный бой, 38-летний спортсмен снова вышел в клетку уже спустя месяц — в родном Омске подрался с бразильцем Клебером Соузой. Поединок продлился все три раунда и завершился вничью — судьи не отдали предпочтение ни одному из бойцов. Это был первый подобный результат в карьере Шлеменко — прежде на его счету числились 61 победа и 14 поражений.

Исмаилов — тяжелейшее испытание для Александра. Хотя сам он считает, что определенная тактика поможет ему добыть победу. «Хочу навязать темп с самого начала, чтобы он еще быстрее устал, чтобы трех раундов не протянул. Как работать с этим напором? Да легко. Контрактовать, встречать», — заявил Шлеменко.

Несмотря на уверенность Александра в себе, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совсем другого мнения. Они считают Шторма аутсайдером и дали на его победу коэффициент 3.80, что примерно 25% вероятности исхода.

Магомед Исмаилов

В отличие от Шлеменко, Исмаилов в 2022 году еще не бился. Его последний поединок состоялся в октябре 2021-го и стал самым нашумевшим событием той осени в отечественных ММА. Мага провел реванш с Владимиром Минеевым и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде. Для 38-летнего Лысого Хищника это было всего третье поражение за карьеру в 21-м бою.

Сравнительно небольшое количество поединков — одна из причин, по которой Исмаилов идет фаворитом против Шлеменко. У Магомеда осталось явно больше здоровья, чем у его более возрастного соперника. Тем более он долгое время не выходил в клетку и получил отличную возможность как следует подготовиться к предстоящей битве. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30 (73%).

«Самая главная угроза — он хорошо бьет руками. Магомед это доказал не только в ММА. И он еще выступал по боксу», — поделился Шлеменко. Еще один важный компонент в бойцовском наборе Исмаилова — борьба. Четверых соперников он победил сдачей. Однако чего ему не хватает, так это физики на длинной дистанции. Если Шлеменко выстоит в двух первых раундах, то в третьем наверняка сможет закончить бой в свою пользу.

Возможна ли ничья?

Такой исход очень маловероятен и оценен коэффициентом 49.0 (2%). При этом Александр завершил «миром» свой последний поединок с Клебером Соузой, а Магомед — первую встречу с Минеевым в 2018 году.