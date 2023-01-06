Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года

Бийол с партнерами в этом сезоне огорчили уже нескольких фаворитов.

7 января «Ювентус» в матче 17-го тура серии А встретится с крепким «Удинезе». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум», начало в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 19.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.79, это примерно 54% вероятности. Успех «маленьких зебр» доступен с котировкой 4.80 (20%), ничья идет за меньшие 3.70 (26%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 предложена за 6.30;

• ничья 1:1 — за 6.80;

• успех «Ювентуса» 2:0 — за 7.50.

«Удинезе» — удобный соперник для команды Массимилиано Аллегри: бьянконери выиграли у «маленьких зебр» восемь из последних 10 матчей во всех турнирах. При этом «Удинезе» в этом сезоне редко проигрывает: всего три раза за 16 туров серии А. Поставить на то, что гости не уступят в предстоящей встрече, можно за 2.10.

Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.87. При этом обычно команды друг с другом играют результативно — в семи из последних 10 встреч во всех турнирах на двоих забивали минимум три мяча.

«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз и анализ матча серии А 7 января 2023 года

«Старая синьора» после провального старта сезона набрала отличную форму: оформила семь сухих побед подряд в серии А и вернулась в чемпионскую гонку — отставание от лидирующего «Наполи» составляет семь очков. «Ювентус» расположился на третьей строчке.

«Удинезе», наоборот, после классного начала скатился на восьмое место, хотя в октябре команда Андреа Соттиля шла третьей. «Маленькие зебры» одержали последнюю победу в чемпионате 3 октября, сейчас коллектив идет на безвыигрышной серии из восьми матчей. При этом «Удинезе» почти не проигрывает: лишь три поражения за 16 туров — меньше только у «Наполи» (одно), «Милана» и «Ювентуса» (по два).

Соперники показывают одинаковую результативность: за 16 туров забили по 25 мячей, в среднем это 1.6 гола за игру. Чаще в серии А отличаются лишь четыре команды. Также «Удинезе» и «Ювентус» имеют одинаковую статистику по играм без голов — в чемпионате провели по три матча без забитых мячей.

Считаете, что в предстоящей встрече отличатся обе команды? Этот рынок предложен за 1.94, «обе забьют — нет» можно взять за 1.86.

«Старая синьора» обладает лучшей обороной в Италии: за 16 туров пропустила лишь семь мячей, а больше одного гола туринцам забили только «Салернитана» и «Милан» (по два). Также коллектив Макса Аллегри не пропускает в серии А уже на протяжении семи игр. При этом у «Ювентуса» травмирован капитан и основной центральный защитник Леонардо Бонуччи.

«Удинезе» пропускает гораздо чаще: за 16 туров получил 18 мячей, а на ноль команда сыграла лишь в пяти матчах чемпионата.

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года

«Ювентус» в первом матче после паузы на чемпионат мира с трудом обыграл одного из главных аутсайдеров серии А «Кремонезе». «Старая синьора» добилась минимальной победы 1:0 благодаря голу Аркадиуша Милика уже в компенсированное время. Вдобавок в команде Аллегри много травмированных: Бонуччи, де Шильо, Погба, Куадрадо, Ди Мария и Влахович.

«Удинезе» же в этом сезоне сломил уже несколько топ-клубов: обыграл «Рому» (4:0) и «Интер» (3:1), а также скатал ничьи с «Лацио» (0:0) и «Аталантой» (2:2). Лидер чемпионата «Наполи» с большим трудом переиграл команду Соттиля (3:2).

Рекомендуемая ставка: «Удинезе» не проиграет за 2.10.