У питерцев 17 побед подряд на своем поле.

5 ноября в 16-м туре РПЛ лидирующий в таблице «Зенит» сыграет дома с «Ахматом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире, который начнется в 16.00 мск, матч покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 5 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности. Ничья идет за 7.60 (13%), успех «Ахмата» — за 14.0 (4%).

Прервут ли грозненцы 17-матчевую домашнюю победную серию «Зенита»? Вариант Х2 оценен в 4.90.

Восемь из десяти игр «Зенита» на «Газпром Арене» в этом сезоне завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 доступен за скромные 1.36, ТБ 3.5 — за 1.94.

Эксперты не верят, что гости забьют даже один мяч, — гол «Ахмата» можно взять за 1.86.

А обмен голами между командами — за 1.96. Обратный исход предложено оформить за 1.84.

Восемь из десяти побед «Зенита» дома были крупными — с разницей в два и более мяча. Поэтому стоит присмотреться к варианту Ф1(-1.5) за 1.51. Для любителей риска есть Ф1(-2.5) — за 2.20.

Три наиболее точных счета говорят о том, что у «Ахмата» нет ни грамма шансов:

«Зенит» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча 16-го тура РПЛ 5 ноября 2022 года

Действующий чемпион с огромной скоростью движется к очередному титулу: в первом круге «Зенит» только трижды потерял очки (ни одного поражения) и выбил 100% побед дома — семь из семи. Если приплюсовать к ним два успеха в Кубке России, триумф над «Спартаком» в Суперкубке и выигрыши в прошлом сезоне, то получится серия из 17 побед подряд.

Последний раз сине-бело-голубые не справились с соперником на «Газпром Арене» в феврале этого года — «Бетис» в Лиге Европы оказался сильнее (3:2). В чемпионате же питерцы недобрали баллов в родных стенах 3 декабря 2021-го — сделали 2:2 с «Ростовом». Возможно, никто в этом сезоне у команды Семака очки на ее поле так и не отберет — лютая мотивация сыграть ярко перед своими болельщиками превращает соперников в пыль.

Помимо того что «Зенит» побеждает, на своем стадионе он делает это очень уверенно. В десяти играх в обоих турнирах он всегда забивает больше одного мяча, а в шести случаях отличился свыше двух раз. На ИТБ1 (2.5) в предстоящей встрече котировка — 1.73.

«Ахмат» нестабилен в гостях. В этом сезоне во всех турнирах грозненцы уступили на чужом поле в пяти матчах и победили в четырех, причем чередовали их в шахматном порядке. В каждой проигранной встрече команда Сергея Ташуева пропускала минимум дважды и ни разу не уехала с чужого стадиона без пропущенного мяча.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ахмат»

«Зенит» дома играет результативно. Как правило, соперники не выдерживают и пропускают уже в первой половине стартовых 45 минут. По итогам 30 минут сине-бело-голубые становились лидерами в пяти последних матчах.

Оборона «Ахмата» в гостях не является образцом надежности — команда пропускает 2.11 гола во всех турнирах. От Малкома и Вендела, которые на двоих забили 18 мячей, грозненцам не спастись. Поможет им забить быстрый мяч Клаудиньо — на его счету 2+4 в РПЛ.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» выиграет первые 30 минут матча за 1.94.