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Судейство

Судейство

Сегодня, 15:48

Бывший арбитр Егоров оценил первую реформу Мажича на посту главы российских судей

Виктория Кравченко
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал первую реформу российского судейства, которую провел новый глава судейского департамента РФС Милорад Мажич.

Суть первой реформы в том, что теперь арбитры будут получать оценку от инспекторов матча сразу по итогам встречи. Они будут следить за переговорами судейской бригады в отдельной комнате ВАР-центра.

«Конечно же, наши клубы продолжат обвинять судей в предвзятости даже с приходом иностранца. Посмотрите, это происходит не только у нас, а во всем мире. Сколько в той же Европе скандалов. Это все последствия того, что есть возможность смотреть телевизор.

Понимаете, у нас раздваивается и растраивается понимание правил футбола. Там написано: «По мнению судьи». Арбитра, который обсуживает конкретный матч. Это очень важно. Находится на поле — важно. А теперь будут ставить оценки по телевизору. Новая система инспектирования, будут сразу тщательно смотреть спорные моменты. Думаю, в этом есть рациональное зерно. Экономически это, наверное, обосновано и правильно, что разбор будет сразу по свежим следам, люди будут знать, где были ошибки, а где их не было. Судьи сразу получат рекомендации. Думаю, это может пойти на пользу", — цитирует Егорова «Спорт День за Днем».

Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-arbitr-egorov-otsenil-pervuyu-reformu-mazhicha-na-postu-glavy-rossiyskikh-sudey
Игорь Егоров
Милорад Мажич
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