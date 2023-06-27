Бывший арбитр Егоров оценил первую реформу Мажича на посту главы российских судей

Судейство
Сегодня, 15:48
Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал первую реформу российского судейства, которую провел новый глава судейского департамента РФС Милорад Мажич.
Суть первой реформы в том, что теперь арбитры будут получать оценку от инспекторов матча сразу по итогам встречи. Они будут следить за переговорами судейской бригады в отдельной комнате ВАР-центра.
«Конечно же, наши клубы продолжат обвинять судей в предвзятости даже с приходом иностранца. Посмотрите, это происходит не только у нас, а во всем мире. Сколько в той же Европе скандалов. Это все последствия того, что есть возможность смотреть телевизор.
Понимаете, у нас раздваивается и растраивается понимание правил футбола. Там написано: «По мнению судьи». Арбитра, который обсуживает конкретный матч. Это очень важно. Находится на поле — важно. А теперь будут ставить оценки по телевизору. Новая система инспектирования, будут сразу тщательно смотреть спорные моменты. Думаю, в этом есть рациональное зерно. Экономически это, наверное, обосновано и правильно, что разбор будет сразу по свежим следам, люди будут знать, где были ошибки, а где их не было. Судьи сразу получат рекомендации. Думаю, это может пойти на пользу", — цитирует Егорова «Спорт День за Днем».
Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня.