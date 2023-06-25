Каманцев: «Все наши арбитры находятся в списках ФИФА и могут быть назначены в любой момент»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал для «СЭ» попадание Сергея Карасева в элитную группу арбитров, обслуживающих матчи УЕФА.

«Карасев там всегда находился. Все наши арбитры находятся в списках ФИФА определенной категории и могут быть назначены в любой момент. Это подтверждает, что в отношении судей никаких дискриминационных мер не существует. Есть просто не вызов на определенные матчи. Эту ситуацию можно устранить в любой момент. Также это говорит об оценке его работы. Он мастер с большой буквы. Его УЕФА знает не хуже, чем РФС. Он самые топовые и важные матчи обслуживал на их уровне», — сказал Каманцев «СЭ».

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