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Сегодня, 19:27

Живущая в США пловчиха Макарова: «Люди в Америке добрее, чем в России»

Макарова поделилась мнением о гражданах Америки
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская пловчиха Анастасия Макарова, которая живет и учится в США, поделилась мнением о гражданах Америки.

«Какие американцы? Очень добрые, но, мне кажется, это зависит от штата. В южных штатах, как мне рассказывали, американцы, все очень добрые, спокойные, всегда скажут «доброе утро», «спасибо», поддержат. А в северных штатах, как мне тоже рассказывали, потому что я там особо не была, там, как в России, не пожелают доброго утра, могут резко ответить, там все торопятся, опаздывают. Но, мне кажется, в США люди добрее, чем в России», — приводит слова Макаровой Sport24.

20-летняя Макарова является трехкратной победительницей юношеских Олимпийских игр-2018. Также на этих Играх она завоевала серебро и бронзу. В коллекции спортсменки есть серебряные медали чемпионата мира и победы на Евро в своем возрасте.

Источник: https://sport24.ru/other/article-575972-plavaniye-intervyu-anastasii-makarovoy-zhizn-v-ssha-obernskiy-universitet-ncaa-olimpiyskiye-igry-stereotipy
плавание
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