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Сегодня, 16:54

Фесикова считает, что ведущие пловцы России откажутся от международных стартов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр-2012 в плавании Анастасия Фесикова считает, что ведущие пловцы России не будут принимать участия в соревнованиях на выдвинутых Международной федерацией плавания (World Aquatics) условиях.

«Конечно, мы не одобряем это решение, никто подписываться под этими декларациями не будет, мы вчера с президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Валерьевичем Сальниковым обсуждали этот вопрос. На следующей неделе будет созван президиум, где, скорее всего, с официальным заявлением выступит Владимир Валерьевич. В данный момент ждут, когда получат на руки декларацию, которую нужно будет подписывать, чтобы посмотреть уже воочию. Но, конечно, с этими условиями никто не согласен, на таких условиях выступать никто не будет. Спортсмены опрошены, нет еще таких спортсменов. Да, возможно, есть такие спортсмены, которые скажут, что хотят поехать, но это не лидеры нашей сборной, я более чем уверена. Потому что мало того, что можно ехать без флага и гимна, какой-то принадлежности, но подписывать, что ты не принадлежишь никакому обществу и не поддерживаешь политику нашей страны и президента, это, конечно, никто сделать не сможет. Если отменят декларацию, будет условие— без флага и гимна, то да, то может. Но тут тоже двоякое... Нужно отбираться, а где отбираться, как отбираться, непонятно. Поэтому тут много вопросов, на них нет ответов», — приводит слова Фесиковой ТАСС.

С учетом ограничений по допуску россиян к международным соревнованиям под эгидой World Aquatics Россия не сможет выступать в командных видах спорта. Аналогичные ограничения применены и к атлетам из Белоруссии.

Ближайшим крупным турниром по водным видам спорта станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Соревнования будут носить статус отборочных на Олимпиаду-2024 в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/18760253
плавание
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