Матыцин считает, что нужно детально подойти к ответу на решение World Aquatics по россиянам

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ответ на решение Международной федерации плавания (World Aquatics) по ограничениям для россиян во время их выступлений на международных турнирах должен быть тщательно проработан.

В понедельник, 4 сентября World Aquatics назвала условия допуска российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом от России в одной дисциплине разрешено представлять не более одного спортсмена. Также организация запретила россиянам общаться с журналистами во время турниров.

«Решение более детализировано, больше ограничений по участию спортсменов. По одному спортсмену в дисциплине и много других аспектов. Поэтому надо более детально проработать юридические аспекты, чтобы сформулировать грамотный ответ и принять окончательное решение по участию или неучастию в соревнованиях», — приводит ТАСС слова Матыцина.

С учетом ограничений по допуску россиян до международных соревнований под эгидой World Aquatics Россия не сможет выступать в командных видах спорта. Аналогичные ограничения применены и к атлетам из Белоруссии.

Ближайшим крупным турниром по водным видам спорта станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Соревнования будут носить статус отборочных на Олимпиаду-2024 в Париже.