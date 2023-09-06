Матыцин считает, что нужно детально подойти к ответу на решение World Aquatics по россиянам

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ответ на решение Международной федерации плавания (World Aquatics) по ограничениям для россиян во время их выступлений на международных турнирах должен быть тщательно проработан.
В понедельник, 4 сентября World Aquatics назвала условия допуска российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом от России в одной дисциплине разрешено представлять не более одного спортсмена. Также организация запретила россиянам общаться с журналистами во время турниров.
«Решение более детализировано, больше ограничений по участию спортсменов. По одному спортсмену в дисциплине и много других аспектов. Поэтому надо более детально проработать юридические аспекты, чтобы сформулировать грамотный ответ и принять окончательное решение по участию или неучастию в соревнованиях», — приводит ТАСС слова Матыцина.
С учетом ограничений по допуску россиян до международных соревнований под эгидой World Aquatics Россия не сможет выступать в командных видах спорта. Аналогичные ограничения применены и к атлетам из Белоруссии.
Ближайшим крупным турниром по водным видам спорта станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Соревнования будут носить статус отборочных на Олимпиаду-2024 в Париже.