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Плавание

Сегодня, 16:27

Авдиенко назвал чудовищным унижением декларацию от World Aquatics

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко высказался о своем отношении к декларации от World Aquatics.

«Помимо тех пунктов декларации от World Aquatics, которые уже стали доступны для СМИ, в документе также присутствует пункт о предоставлении ссылок на все свои социальные сети. Нельзя будет заходить в зону для прессы, нас просто хотят сделать изгоями без своего мнения. Очевидно, что это чудовищное унижение, через которое предлагают пройти нашим спортсменам. Помимо прочего, будет необходимо сдать четыре пробы допинг-контроля, одна из проб обязательно должна быть сдана за рубежом. И это мы еще не говорим о тех провокациях, которые будут ждать наших представителей на таможне и перед соревнованиями. Это откровенный беспредел и нарушение всех прав», — приводит слова Авдиенко RT.

С учетом ограничений по допуску россиян к международным соревнованиям под эгидой World Aquatics Россия не сможет выступать в командных видах спорта. Аналогичные ограничения применены и к атлетам из Белоруссии.

Ближайшим крупным турниром по водным видам спорта станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Соревнования будут носить статус отборочных на Олимпиаду-2024 в Париже.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1207155-avdienko-deklaraciya-world-aquatics
плавание
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