Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 перенесли из Казани в Сингапур

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Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 перенесен из Казани, сообщает официальный сайт Международной федерации плавания (World Aquatics).
Турнир пройдет в Сингапуре. Точные даты будут определены позднее.
В рамках чемпионата мира по водным видам спорта проводятся соревнования в шести дисциплинах: плавание в бассейне, плавание на открытой воде, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло и хай-дайвинг.
Казань могла бы принять чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз. Турнир уже проходил в столице Татарстана — в 2015 году. В 2021 году город принимал чемпионат Европы по плаванию.