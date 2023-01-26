Покровская: «Вопрос участия в Азиатских играх будем решать с Международной федерацией плавания»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о возможном участии российских спортсменов в Азиатских играх.

«Мы узнали самую главную весть, — цитирует «РБ Спорт» Покровскую. — Теперь будем решать с ФИНА (Международная федерация плавания) и с азиатским комитетом вопрос о нашем участии в Азиатских играх. Сейчас говорить что-то заранее смысла нет. Конечно, нас эта новость обрадовала. Надежда появилась, а это очень важно».

В четверг, 26 января, Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.