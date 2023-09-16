Двукратной олимпийской чемпионке из Австралии удалили две опухоли

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус перенесла операцию по удалению опухолей яичника.

«Иногда, будучи атлетом, ты думаешь, что тебе не страшны обычные проблемы со здоровьем. Большая опухоль была обнаружена в моем правом яичнике. Все, кто со мной знаком, знают, что я отдала бы все, чтобы стать матерью. Я боялась потерять яичник или испытать другие трудности, которые не дадут завести мне ребенка. Но я одна из счастливчиков. Мне удалили две доброкачественные опухоли, обе размером 4 см», — написала Титмус в своих соцсетях.

23-летняя Титмус является двукратной чемпионкой, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр-2020, а также 4-кратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой мира на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем на короткой воде.