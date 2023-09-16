Двукратной олимпийской чемпионке из Австралии удалили две опухоли

Сегодня, 14:50
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус перенесла операцию по удалению опухолей яичника.
«Иногда, будучи атлетом, ты думаешь, что тебе не страшны обычные проблемы со здоровьем. Большая опухоль была обнаружена в моем правом яичнике. Все, кто со мной знаком, знают, что я отдала бы все, чтобы стать матерью. Я боялась потерять яичник или испытать другие трудности, которые не дадут завести мне ребенка. Но я одна из счастливчиков. Мне удалили две доброкачественные опухоли, обе размером 4 см», — написала Титмус в своих соцсетях.
23-летняя Титмус является двукратной чемпионкой, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр-2020, а также 4-кратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой мира на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем на короткой воде.