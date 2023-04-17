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Сегодня, 19:37

Колесников выиграл 100-метровку на спине на чемпионате России

Мария Гусева
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Серебряный призер Олимпиады пловец Климент Колесников победил на дистанции 100 м на спине на чемпионате России.

22-летний спортсмен преодолел дистанцию за 52,54 секунды. Вторым стал Евгений Рылов (53,21). Третье место занял Павел Самусенко (53,26).

На дистанции 400 м вольным стилем у мужчин первое место занял Мартин Малютин (3.48,01). Вторым стал Даниил Шаталов (3.48,51), третьим — Александр Егоров (3.48,66).

У женщин в заплыве на 50 м на спине победила Мария Каменева (28,01). Второе место заняла Елизавета Агапитова (28,44), третье — Алина Гайфутдинова (28,57).

Чемпионат России проходит с 16 по 21 апреля в Казани.

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