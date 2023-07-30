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Сегодня, 19:23

Россия могла выиграть три золотых, две серебряных и две бронзовых медали на чемпионате мира в Фукуоке

Главный тренер сборной заявил, что Россия могла выиграть три золотых, две серебряных и две бронзовых медали на ЧМ в Фукуоке
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик подвел итоги финала Кубка России по плаванию в Казани и сравнил результаты внутреннего турнира с чемпионатом мира-2023 в Фукуоке, который проходил параллельно с казанским стартом.

«Давайте так. Мир — это одно, а финал Кубка страны — другое. Но мы можем сравнить, чисто для понимания. Где мы находимся сейчас, как отработали. Не стал бы говорить, что мы бы точно взяли сейчас в Японии столько-то первых мест, столько вторых. И тем не менее, выше первого места у нас три результата, вторых — два, третьих — два. Четвертых — три. И самое интересное, сразу 29 финалов. Почти 30 человек вышли в финал. Это наша теоретическая масса, которая должна в ближайшее время будет выстрелить. На Кубках России ранее никогда не было столько людей, он был в конце сезона вялотекущим. А сейчас хороший чемпионат, успешные результаты. Впереди турнир в Кемерово, наверняка кто-то сможет превзойти текущие результаты», — сказал Чепик.

В финале Кубка России результаты выше, чем на чемпионате мира в Фукуоке показали Климент Колесников и Евгения Чикунова.

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