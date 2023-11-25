Рылов одержал победу на дистанции 200 м на спине на чемпионате России

Евгений Рылов стал чемпионом России на короткой воде в Санкт-Петербурге на дистанции 200 метров на спине. Он показал результат — 1 минута 50,20 секунды. Второе место занял Дмитрий Савенко (1.51,78), третье — Федор Есин (1.52,32). На дистанции 50 метров брассом лучший результат показал белорус Илья Шиманович — 25,72 секунды. Чемпионом России стал Кирилл Пригода (25,94). Серебро взял Данил Семьянинов (26,24), бронзу — Иван Кожакин (26,41). Арина Суркова одержала победу на дистанции 50 метров вольным стилем (23,75). Второе место заняла Мария Каменева (23,82), третье — Дарья Трофимова (24,35).