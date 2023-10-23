Сальников назвал унизительными условия допуска россиян к Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил условия, поставленные перед российскими спортсменами для участия в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«МОК предлагает условия, в которых выступать нереально. Это настоящее унижение! Если они не будут изменены, шансы выступить нашим спортсменам в Париже практически нулевые. Я не представляю Олимпиаду без России, но делается все, чтобы нас там не было. Сейчас идет соревнование в театре абсурда на тему: «Кто придумает дополнительные препятствия, чтобы не допустить Россию». Идеалы олимпизма никуда не ушли. Из-за ограничений появляются двойные стандарты. При этом люди сохраняют невозмутимое лицо и считают, что сделали великое достижение», — приводит слова Сальникова Sport24.

С учетом ограничений по допуску россиян к международным соревнованиям под эгидой World Aquatics Россия не сможет выступать в командных видах спорта. Аналогичные ограничения применены и к атлетам из Белоруссии.

Ближайшим крупным турниром по водным видам спорта станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Соревнования будут носить статус отборочных на Олимпиаду-2024 в Париже.