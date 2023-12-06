Президент ВФВ Сальников: «Карьерой сменившей гражданство Кирпичниковой не интересуемся»

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФВ) Владимир Сальников заявил, что на данный момент федерация не интересуется карьерой Анастасии Кирпичниковой, сменившей спортивное гражданство на французское.
«Анастасия свой выбор сделала. Как я уже ранее говорил, мы мешать осуществлению перехода не собирались. Сейчас у нас свои дела, и выступлений Анастасии у нас в фокусе нет», — приводит слова Сальникова «Спорт День за Днем».
23-летняя Кирпичникова, выступая за Россию, стала трехкратной чемпионкой Европы-2021 на короткой воде и трехкратным призером длинного Евро-2021. На чемпионате мира по водным мидам спорта-2023 в Японии уже за Францию Кирпичникова заняла 4-е место на дистанции 1500 м, установив национальный рекорд (Франции).