Брусникина: «У нас появился новый вид программы — акробатическая группа. Там мужская сила очень поможет»

Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина высказалась о возможном участии мужчин-синхронистов в групповых упражнениях.

«Мужчины в синхронном плавании — еще редкость, но они есть. Конечно, не в таком количестве, как девочки. Насколько я знаю, Татьяна Николаевна [Покровская, тренер сборной России] планировала пробовать Александра Мальцева в групповых упражнениях. У нас сейчас появился новый вид программы — акробатическая группа. Там, конечно, мужская сила очень поможет», — приводит Sport24 слова Брусникиной.

В конце 2022 года стало известно о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях в синхронном плавании.