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Синхронное плавание

Сегодня, 19:07

Колесниченко высказалась на тему допуска россиян до международных турниров

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко считает, что российским спортсменам не стоит вмешиваться в вопрос допуска к международным турнирам.

«Это не зависящие от нас обстоятельства — мы спортсмены и занимаемся любимым делом, отдаемся своей работе на сто процентов, а как сложится — посмотрим. Может, кто-то подумает, что мне говорить легче, потому что у меня уже есть олимпийские медали, но давайте все-таки не смешивать политику и спорт: наша задача — заниматься спортом и выполнять хорошо свою работу», — приводит ТАСС слова Колесниченко.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17650323
МОК
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