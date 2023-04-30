Колесниченко высказалась на тему допуска россиян до международных турниров

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко считает, что российским спортсменам не стоит вмешиваться в вопрос допуска к международным турнирам.

«Это не зависящие от нас обстоятельства — мы спортсмены и занимаемся любимым делом, отдаемся своей работе на сто процентов, а как сложится — посмотрим. Может, кто-то подумает, что мне говорить легче, потому что у меня уже есть олимпийские медали, но давайте все-таки не смешивать политику и спорт: наша задача — заниматься спортом и выполнять хорошо свою работу», — приводит ТАСС слова Колесниченко.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.