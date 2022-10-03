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Сегодня, 16:22

Губерниев: «Мужчины прекрасно занимаются синхронным плаванием, посмотрите на Мальцева»

Губерниев отреагировал на одобрение FINA включить мужчин в группы в синхронном плавании

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что техконгресс FINA одобрил включение мужчин в группы в синхронном плавании.

«Я поклонник мужского синхронного плавания и мужской художественной гимнастики. Теперь наша задача — вернуться в большой спорт. Умники начнут говорить, что это не нужно. Но это не так, мир будет двигаться вперед. Мужчины прекрасно занимаются синхронным плаванием, посмотрите на Мальцева. Женщины занимаются мужскими видами спорта, вот и мужчины занимаются женскими видами спорта. Да здравствуют мужчины!» — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее мужчины могли выступать только в микст-дуэтах, теперь они получили право участвовать в групповых соревнованиях, но их присутствие не будет считаться обязательным. Новые правила в синхронном плавании вступят в силу с 1 января 2023 года.

Во время конгресса делегаты также внесли изменения в правила судейства соревнований по синхронному плаванию.

Дмитрий Губерниев
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Мужчинам разрешили участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию