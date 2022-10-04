Ищенко об изменениях в правилах: «Может быть, в синхронном плавании появится что-то новое и интересное»

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко отреагировала на решение Международной федерации водных видов спорта (FINA) разрешить мужчинам участвовать в соревнованиях групп.

— Пока сложно что-то сказать. Потому что это только маленькая часть тех глобальных изменений, которые были внесены в правила синхронного плавания. Мне же пока очень сложно оценить эту новость. Вообще мужчины выступают в смешанных дуэтах с 2015 года, и сначала к этому относились очень по-разному, но сейчас, мне кажется, все привыкли, и конкуренция увеличилась, поэтому посмотрим, может быть, появится что-то новое и интересное, — цитирует «КП Спорт» Ищенко.

Министр рассказала об изменениях в судействе.

— Теперь вообще по-другому будут судить. Я вычитала, что там теперь каждый элемент будет оцениваться отдельно, на каждую программу будут составляться так называемые карточки сложности, заявленные элементы из которой участники должны будут выполнить. То есть основной акцент будет ставиться именно на сложность, — добавила она.

Ранее мужчины могли выступать только в микст-дуэтах, теперь они получили право участвовать в групповых соревнованиях, но их присутствие не будет считаться обязательным. Новые правила в синхронном плавании вступят в силу с 1 января 2023 года.