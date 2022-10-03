Тренер сборной России Данченко: «Синхронным плаванием могут заниматься все»

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что техконгресс FINA одобрил включение мужчин в группы в синхронном плавании.

«Можно порадоваться за них. Ничего плохо не вижу. Они же друг с другом будут бороться. Будут это смотреть? Это другой вопрос. Говорят, что синхронное плавание — это женский вид спорта? Давно все поменялось. Синхронным плаванием могут заниматься все», — сказала Данченко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее мужчины могли выступать только в микст-дуэтах, теперь они получили право участвовать в групповых соревнованиях, но их присутствие не будет считаться обязательным. Новые правила в синхронном плавании вступят в силу с 1 января 2023 года.

Во время конгресса делегаты также внесли изменения в правила судейства соревнований по синхронному плаванию.