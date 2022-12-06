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Синхронное плавание

Сегодня, 13:03

Ольга Брусникина стала президентом Федерации синхронного плавания России

Виталий Косик
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина избрана новым президентом Федерации синхронного плавания России, сообщает ТАСС.

Брусникину избрали главой федерации на безальтернативной основе. Изначально на пост претендовала главный тренер сборной России Татьяна Покровская, однако позднее 72-летний специалист заявила, что взяла отвод и не стала участвовать в выборах.

44-летняя спортсменка также является четырехкратной чемпионкой мира по синхронному плаванию.

Брусникина сменила на этом посту Алексея Власенко, который возглавлял федерацию с ноября 2015 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16513425
Синхронное плавание
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