Зверев — о победе над Тимом: «Было тяжело — первый матч на траве за два года»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над Домиником Тимом (6:3, 6:4) в первом круге турнира в Галле.

«Я доволен, что победил. Конечно, трава — это покрытие, на котором трудно поймать ритм. В чем-то это был типичный травяной матч — по одному брейку в каждом сете. В целом я доволен тем, что прошел дальше, и надеюсь, что проведу тут еще несколько матчей. Я хорошо двигался. А вот бил по мячу не так хорошо, как хотелось. Но было тяжело — первый матч на траве за два года», — приводит слова Зверева сайт ATP.

Во втором круге турнира Зверев сыграет с Денисом Шаповаловым.