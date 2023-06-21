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Сегодня, 11:44

Зверев — о победе над Тимом: «Было тяжело — первый матч на траве за два года»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над Домиником Тимом (6:3, 6:4) в первом круге турнира в Галле.

«Я доволен, что победил. Конечно, трава — это покрытие, на котором трудно поймать ритм. В чем-то это был типичный травяной матч — по одному брейку в каждом сете. В целом я доволен тем, что прошел дальше, и надеюсь, что проведу тут еще несколько матчей. Я хорошо двигался. А вот бил по мячу не так хорошо, как хотелось. Но было тяжело — первый матч на траве за два года», — приводит слова Зверева сайт ATP.

Во втором круге турнира Зверев сыграет с Денисом Шаповаловым.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Денис Шаповалов
Доминик Тим
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