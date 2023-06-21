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Сегодня, 09:34

Синнер — об адаптации к траве: «После Хертогенбоша я много тренировался, старался почувствовать свою игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над французом Ришаром Гаске (6:3, 5:7, 6:2) в первом круге в Галле.

«Трава — то покрытие, которое мне еще предстоит изучить больше, чем остальные. Но, с другой стороны, это позитивный момент. Последние дни после Хертогенбоша я много часов тренировался, старался почувствовать свою игру, свои движения. Сегодня, как мне кажется, я двигался гораздо лучше, чем в последнем матче. Я либо побеждаю, либо учусь, и даже если выигрываю, все равно пытаюсь выносить из этого уроки. Сегодня у меня было много возможностей во втором сете, я ими не воспользовался, но все же хорошо среагировал в третьей партии», — приводит слова Синнера сайт ATP.

Во втором круге турнира в Галле Синнер сыграет с Лоренцо Сонего.

Теннис
Янник Синнер
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