Сафиуллин проиграл Штруффу в первом круге турнира в Галле

Сегодня, 14:42
Россиянин Роман Сафиуллин проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира ARP 500 в Риме — 1:6, 6:7 (4:7).
Спортсмены провели на корет 1 час 28 минут.
99-я ракетка мира Сафиуллин 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 21-й ракетки мира Штруффа 7 эйсов, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Штруфф во втором круге встретится с Александром Бубликом (Казахстан).
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:1, 7:6 (7:4)