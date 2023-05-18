КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

18 мая, 13:57

Зверев: «Я на тысячу километров отстаю от топов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал вылет с «Мастерса» в Риме.

Он проиграл россиянину Даниилу Медведеву в четвертом круге — 2:6, 6:7 (3:7). В прошлом году 26-летний немец дошел до полуфинала.

«У меня нет желания что-либо говорить, потому что я выбыл раньше, чем хотел. Я на тысячу километров отстаю от топов. Если ты один из них, то должен хотя бы раз кого-то обыграть, но у меня не получается. Сейчас я не могу далеко проходить на турнирах. Наверное, это мой худший теннис с 2015-го, 2016-го. На это есть свои причины. Я не разучился играть, но такова реальность на данный момент», — приводит слова Зверева DW.com.

Из-за вылета с турнира в Риме Зверев потеряет пять позиций в рейтинге АТР и станет 27-й ракеткой мира.

Соперником Медведева в 1/4 финала «Мастерса» в Риме станет немец Янник Ханфманн.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
0
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руне: «Стараюсь, чтобы Джоковичу было сложно. Два раза подряд мне это удалось»

Чесноков считает, что у Медведева есть преимущество в матче с Ханфманном