Алькарас планирует выступить на турнирах в Париже и Турине: «Заряжен, чтобы завершить год на высокой ноте»

Испанский теннисист Карлос Алькарас подтвердил, что выступит на турнирах в Париже и Турине. Спортсмен отметил, что чувствует себя заметно лучше.

Ранее вторая ракетка мира снялся с турнира в Базеле из-за воспаления ступни на левой стопе и проблемы с ягодичными мышцами. По этой же причине он пропускает турнир в Вене.

«У меня хорошие новости! С каждым днем чувствую себя все лучше и выступлю в Париже и приеду на итоговый турнир в Турин! Заряжен, чтобы завершить год на высокой ноте», — написал Алькарас в соцсетях.

«Мастерс» в Париже пройдет с 30 октября по 5 ноября. Итоговый турнир ATP состоится с 12 по 19 ноября.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и 12 турниров ATP в одиночном разряде.